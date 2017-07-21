За полгода в Коми усыновили более 60 детей

За первую половину года в Республике Коми усыновили и удочерили 61 ребенка. Как сообщает Министерство юстиции региона, соответствующие документы зарегистрированы в органах ЗАГС.

Региональный центр развития социальных технологий поясняет: усыновление является приоритетной формой семейного устройства ребенка, так как предполагает принятие его в семью на правах кровного, со всеми вытекающими правами и обязанностями.

В ряду прочих особенностей усыновления - возможность присвоить ребенку фамилию усыновителя, а также поменять его имя и отчество, место и дату рождения в пределах трех месяцев в одну или другую сторону от первоначальной, при этом тайна усыновления охраняется законом.

Оформить такие взаимоотношения может, однако, не каждый - усыновление производится в судебном порядке, а к кандидатам предъявляются достаточно жесткие требования, в том числе к их материальному положению и жилью. После органы опеки осуществляют ежегодный контроль за семьей в течение как минимум трех лет после усыновления.

Оценить свои силы и готовность к принять в семью ребенка будущим родителям помогают курсы. Так, ближайшая подготовка кандидатов в замещающие родители пройдет с 7 по 11 августа в Региональном центре развития социальных технологий по адресу: Сыктывкар, улица Маркова, 13. Обучение бесплатное. Запись в группу - по телефону: 21-08-86.

Основная задача этой школы – подготовка семьи к приему ребенка в юридическом, психологическом, педагогическом и даже медицинском плане. Школа помогает слушателям разобраться в своих чувствах и намерениях, подготовиться морально и практически к приему ребенка в свой дом, дать системные знания, необходимые для успешного и надежного создания новой семьи.

За первое полугодие 2017 года свидетельства о прохождении обучения на базе Центра получили 56 кандидатов в замещающие родители, 177 – по республике в целом. Школы такого рода функционируют на всей территории Коми.