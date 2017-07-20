Автоинспекторам вернули право останавливать машины вне постов

Министерство внутренних дел России вернуло автоинспекторам право останавливать транспортные средства вне стационарных постов. Об этом на совещании у главы государства сообщил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, пишет "Российская газета".

"Мы отменили приказ, принятый 5 лет назад по линии МВД, которым запрещалось останавливать любые транспортные средства вне стационарных постов", - сказал первый замглавы МВД.

При этом Горовой признал, что издание подобного приказа было "ошибкой с нашей стороны". Об этом, по его словам, говорят и транспортная логистика, и география страны.

В действующей редакции административного регламента, которым руководствуются автоинспекторы, содержится перечень оснований для остановки транспортного средства сотрудником ГИБДД. Одно из них - "проверка документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз, а также документов, удостоверяющих личность водителя и пассажиров". Ранее этот пункт был снабжен указанием на то, что такая остановка может быть произведена только на стационарных постах ДПС.

Замминистра также доложил о росте числа нарушений, связанных с автобусными пассажирскими перевозками. Так, из 7 последних происшествий с участием автобусов, оказалось, что в четырех из них водители уснули за рулем. Общее число пассажиров, погибших по вине водителей автобусов, по данным МВД, уже выросло на 21 процент. Из 115 погибших по вине водителей автобусов в последнее время пассажиров, 39 погибли, по данным МВД, именно в тот момент, когда водители уснули.

В связи с этим в МВД приняли решение останавливать перевозящие пассажиров автобусы, в том числе заказные. И в случае нарушения режима труда и отдыха их водителей предоставлять водителям возможность отдыха. Для этого полицейские наложат маршруты движения автобусов на места дислокации постов и нарядов ГИБДД.

"Мы прогнозируем определённый негатив среди пассажиров. Но, поработав месяц в таком режиме, мы побудим хозяйствующие субъекты к необходимости исполнения приказа Минтранса, определяющего режим труда и отдыха водителей", - сказал Горовой, добавив, что в настоящее время ведется проверка исполнения федерального закона об организации пассажирских перевозок, результаты которой будут переданы в прокуратуру.

Кроме того, с учетом приближения учебного года, по словам замглавы МВД, будет проверен и парк школьных автобусов.