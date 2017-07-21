Старейший храм Сыктывкара отмечает престольный праздник

Один из самых обширных приходов Коми отмечает престольный праздник: верующие собрались на праздник Казанской иконы Божьей матери в Свято-Казанских храм местечка Кочпон в Сыктывкаре.

На Божественной литургии сегодня вспоминают событияконца 16-го века. Чудесное Явление иконы Казанской Божьей Матери произошло 21 июля 1579 года. Это случилось спустя некоторое время после того, как молодой царь Иван Грозный покорил Казань и учредил там епархию.

Православная вера с трудом приживалась в городе, где исконно жили одни мусульмане. А когда в 1579-ом году году начался огромный пожар, уничтоживший половину Казанского кремля и часть города, жители-мусульмане начали говорить о гневе "русского бога" и о том, что он приносит несчастья. А поскольку их было большинство, то положение православных становилось все более шатким.

Среди погорельцев, которые начали заново отстраивать дома, был стрелец Даниил Онучин. У него была жена и дочь Матрона девяти лет. Однажды во сне к девочке пришла Матерь Божия и велела выкопать из земли ее икону, спрятанную там праведниками еще при господстве мусульманской религии. Матрона рассказала увиденное во сне родителям, но они не придали этому значения.

Богоматерь являлась к девочке трижды, пока ее собственная мать (в результате поверившая ребенку) не отправилась с Матроной на поиски. В том месте, которое было указано во сне, обнаружилась икона. О чуде немедленно сообщили священнослужителям. Архиепископ Иеремия перенес святой образ сначала в храм святителя Николая, расположенный рядом с местом находки, а потом отправился со святыней крестным ходом в Благовещенский собор.

Вокруг иконы стали происходить чудеса. А в период смуты именно с этим образом Минин и Пожарский повели ополчение защищать страну от захватчиков.Поскольку образ, начиная с момента своего появления, начал исцелять, то до сих пор к нему обращаются с молитвами об избавлении от недугов, в частности о даровании "прозрения слепых очей". Также икона помогает перенести тяжелые времени и утешает в скорбях.

Таким образом, кочпонский приход дважды в год отмечает большой престольный праздник - сегодня, 21 июля, и в День народного единства 4 ноября.

Традиционно на службу в этот день приходят сотни верующих, многие приезжают из других городов и даже из-за границы. Так, сегодня службу вместе с сыктывкарцами отстоит православная гостья из Латвии.