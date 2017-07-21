Погода на выходные: на севере Коми - жарко и сухо, на юге - прохладно и дождливо

На выходных погода по территории Коми будет отличаться. Снова больше повезет жителям северной части региона. Прогноз настраивает, что там удержится жаркая погода. И дожди с грозами пройдут лишь местами.

Температура воздуха в ночные часы будет в пределах 13...17С, в дневные — 25...29С. В ЦГМС Коми отметили, что столь высокий температурный фон удерживается там со второй пятидневки месяца. В целом средняя температура уже на 3-4С выше июльской нормы. Везде отмечается недобор осадков, а на северо-востоке — их полное отсутствие. Первый июльский дождь в Печоре прошел в четверг, до Воркуты доберется в пятницу.

На крайнем юге, наоборот, местами осадков уже выпало две июльских нормы. По данным метеостанций Прилузского и Сысольского районов, в течение более 20 дней почва на глубине 10 см сильно увлажнена. Наблюдается опасное природное агрометеорологическое явление "Переувлажнение почвы на полях". И здесь ситуация не улучшится, прогноз на выходные дни неутешительный. Погодные условия попадут под влияние циклона с юго-запада. Он принесет дожди, местами сильные, прогремят грозы.

Температура воздуха в ночные часы составит 9...14С, днем — 20...25С, но в дожде только 14...19С.