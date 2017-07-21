Трое жителей Прилузья погибли, отравившись алкоголем
В Прилузском районе Коми после употребления крепкого спиртного умерли несколько человек. Информация о трагедии стала появляться в соцсетях, ее активно обсуждают жители района.
Как рассказали они "Комиинформу", по одной из версий случившегося, пятеро мужчин получили в качестве "платы" за выполненную работу канистру спирта от своего "работодателя".
Содержимое было распито в этот же день. Три человека погибли. Двое получили сильное отравление. Информацию подтвердили в Минздраве Коми.
Из ответа на запрос "Комиинформа" следует, что на днях в районе действительно произошла трагедия. В результате отравления спиртосодержащей продукцией три жителя деревни Черёмуховка скончались до госпитализации.
17 июля в Летскую районную больницу госпитализировали двоих отравившихся зельем. Позже их перевели в Прилузскую центральную районную больницу. Сейчас они находятся в состоянии средней тяжести в отделении терапии, уточнили в министерстве.
Химико-токсикологическое исследование показало отравление метиловым спиртом.
Метиловый спирт, или метанол, относится к суррогатам этанола. По вкусу и запаху он практически не имеет отличий от этилового, однако крайне ядовит.
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