Трое жителей Прилузья погибли, отравившись алкоголем

21 июля 2017 года, 8:00 | Прилузский
Фото Антона Пархачева

В Прилузском районе Коми после употребления крепкого спиртного умерли несколько человек. Информация о трагедии стала появляться в соцсетях, ее активно обсуждают жители района.

Как рассказали они "Комиинформу", по одной из версий случившегося, пятеро мужчин получили в качестве "платы" за выполненную работу канистру спирта от своего "работодателя".

Содержимое было распито в этот же день. Три человека погибли. Двое получили сильное отравление. Информацию подтвердили в Минздраве Коми.

Из ответа на запрос "Комиинформа" следует, что на днях в районе действительно произошла трагедия. В результате отравления спиртосодержащей продукцией три жителя деревни Черёмуховка скончались до госпитализации.

17 июля в Летскую районную больницу госпитализировали двоих отравившихся зельем. Позже их перевели в Прилузскую центральную районную больницу. Сейчас они находятся в состоянии средней тяжести в отделении терапии, уточнили в министерстве.

Химико-токсикологическое исследование показало отравление метиловым спиртом.

Метиловый спирт, или метанол, относится к суррогатам этанола. По вкусу и запаху он практически не имеет отличий от этилового, однако крайне ядовит.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: трагедия, село, минздрав, медицина, коми, здравоохранение, Алкоголь
  Рубрика: Происшествия
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