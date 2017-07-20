Росгвардия Коми впервые предстала перед публикой "при параде"

Сегодня в Сыктывкаре, на главной площади, прошел первый открытый общегарнизонный развод нарядов подразделений Управления Росгвардии по Республике Коми, задействованных в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности на территории столицы.

В разводе приняли участие сотрудники подразделений Управления – ОМОН, вневедомственная охрана войск национальной гвардии и аппарат управления.

Гарнизонный развод личного состава провел начальник Управления – полковник полиции Анатолий Линько. В своем обращении к личному составу руководитель обратил внимание на задачи, поставленные перед Росгвардией, на меры личной безопасности при исполнении служебных обязанностей. Не забыл он напомнить и о вежливом и тактичном обращении с гражданами.

Также состоялось награждение отличившихся в службе сотрудников. Приказом командующего Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации генерала-полковника Сергея Захаркина нагрудным знаком "За отличие в службе" II степени награжден заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы, майор полиции Николай Ануфриев.

За проявленную разумную инициативу, образцовое исполнение служебных и должностных обязанностей, высокую служебную дисциплину отличившиеся сотрудники получили ценные подарки. Сотрудникам, дослужившимся до очередных специальных званий, А.Линько в торжественной обстановке вручил погоны.

Обращаясь к личному составу Управления, он поблагодарил подчиненных за профессионализм, оперативность и мужество, проявленные при выполнении служебных обязанностей.

Также сыктывкарцы могли оценить служебный автотранспорт Росгвардии.

Завершилось мероприятие торжественным маршем личного состава подразделений Управления под сопровождение военного оркестра войсковой части №5134.