Росгвардия Коми впервые предстала перед публикой "при параде"

20 июля 2017 года, 20:30 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Сегодня в Сыктывкаре, на главной площади, прошел первый открытый общегарнизонный развод нарядов подразделений Управления Росгвардии по Республике Коми, задействованных в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности на территории столицы.

В разводе приняли участие сотрудники подразделений Управления – ОМОН, вневедомственная охрана войск национальной гвардии и аппарат управления.

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Гарнизонный развод личного состава провел начальник Управления – полковник полиции Анатолий Линько. В своем обращении к личному составу руководитель обратил внимание на задачи, поставленные перед Росгвардией, на меры личной безопасности при исполнении служебных обязанностей. Не забыл он напомнить и о вежливом и тактичном обращении с гражданами.

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Также состоялось награждение отличившихся в службе сотрудников. Приказом командующего Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации генерала-полковника Сергея Захаркина нагрудным знаком "За отличие в службе" II степени награжден заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы, майор полиции Николай Ануфриев.

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За проявленную разумную инициативу, образцовое исполнение служебных и должностных обязанностей, высокую служебную дисциплину отличившиеся сотрудники получили ценные подарки. Сотрудникам, дослужившимся до очередных специальных званий, А.Линько в торжественной обстановке вручил погоны.

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Обращаясь к личному составу Управления, он поблагодарил подчиненных за профессионализм, оперативность и мужество, проявленные при выполнении служебных обязанностей.

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Также сыктывкарцы могли оценить служебный автотранспорт Росгвардии.

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Завершилось мероприятие торжественным маршем личного состава подразделений Управления под сопровождение военного оркестра войсковой части №5134.

Илья Баканов
  Ключевые слова: торжество, Росгвардия
  Рубрика: Общество
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