Завершился прием заявок на конкурс идей по оформлению набережной в Кировском парке

В управление культуры Сыктывкара поступило 50 заявок, при этом два дня назад их было 35. Участниками конкурса стали жители города в возрасте от 5 до 77 лет - как рядовые, неравнодушные горожане, так и представители Дворца творчества детей и учащейся молодежи, Школы искусств, Эжвинской художественной школы и Централизованной библиотечной системы.

Больше всего поступило предложений по оформлению набережной в этно-стиле. Также среди идей концепция оформления набережной в виде установки фигур животных, размещения беседок, спортивных площадок, арт-объектов и различных объектов инфраструктуры (фонари, перила, урны, ограждения). Комиссии предстоит рассмотреть как рисунки и дизайн-проекты, так и эссе участников.

"Радует, что несмотря на то, что в летний период люди посвящают свое время отдыху, жители Сыктывкара проявили высокую активность, участвуя в конкурсе. Это значит, что набережная в парке имени Кирова станет для населения местом притяжения, проведения досуга. Сыктывкарцы проявили фантазию, творческий подход при формировании облика городской набережной и предложили креативные идеи, которые в ближайшее время оценит жюри конкурса, выявит победителей, которые будут награждены подарками", - отметил мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

*** Конкурс творческих проектов идеи оформления набережной проводится по следующим возрастным категориям: I группа 5–10 лет (приз – велосипед); II группа 11–18 лет (приз – планшет); II группа 19–35 лет (приз – смартфон); IV группа от 36 лет (приз – телевизор).

После отбора комиссией четырех проектов по четырем возрастным категориям в срок до 1 августа – до момента вынесения окончательного решения по победителям конкурса – будет организовано интернет-голосование, целью которого является формирование народного рейтинга представленных проектов-победителей.

Далее с 10 августа по 10 октября 2017 года мэрия Сыктывкара проведёт второй конкурс – уже среди профессионалов из сферы архитектуры и строительства. Главная задача профессионалов – предложить решение на основе идеи – победителя первого конкурса, которую поддержат жители Сыктывкара в ходе интернет-голосования.