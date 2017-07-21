Справка из Росреестра позволит узнать, не живете ли вы в проданной посторонним лицам квартире

Многодетная семья в Сыктывкаре лишилась единственной квартиры, купленной и перепроданной черными риэлторами. Супруги только спустя несколько лет узнали о том, что жилье, в котором они проживали все это время, им не принадлежало. От участи оказаться на улице семью спасло маневренное жилье, выделенное администрацией муниципалитета.

Данный случай рассмотрен на заседании общественной жилищной комиссии мэрии. Как пояснили членам комиссии сотрудники подведомственного мэрии городского жилищного центра, пожилой мужчина, хозяин квартиры в "хрущовке" на ул. Коммунистическая, подписал документы о ее продаже риэлтору по низкой стоимости. При этом съезжать от него не потребовалось. Ветеран продолжал жить в проданной им квартире. Через некоторое время к нему заселился сын со своей супругой и несовершеннолетними детьми. Позже ветеран скончался.

За это время риэлтор перепродал квартиру частному лицу из Перми. От нового собственника многодетная семья и узнала о том, что недвижимость, в которой они живут, давно им не принадлежит. Суд, куда обратились супруги, признал нового собственника добросовестным покупателем, имеющим право занять законно купленные "квадратные метры". В результате многодетной семье пришлось освободить единственное жилье.

Администрация Сыктывкара, куда пострадавшие подали заявление, удостоверившись в отсутствии у семьи иной недвижимости и предоставила маневренный жилфонд в местечке Дырнос.

Жилищная комиссия рекомендует гражданам, заселяющимся к пожилым родственникам, проверить, не оказались ли престарелые владельцы жилья жертвами черных риэлторов. Для этого достаточно сделать запрос в Росреестр, предоставляющий выписки из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Такая справка обойдется всего в 200 рублей – цена, несопоставимая с угрозой потери жилья.