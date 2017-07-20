508 жительниц Усть-Цилемского района прошли диагностику на передвижном маммографе

20 июля 2017 года, 19:09 | Усть-Цилемский
Фото пресс-службы Минздрава РК

Диагностику на передвижном маммографе смогли пройти 508 жительниц Усть-Цилемского района Коми.

Передвижная маммографическая установка Усть-Цилемской центральной районной больницы в конце июня-начале июля обслужила семь населенных пунктов Усть-Цилемского района. Таким образом маммографию смогли сделать 508 женщин.

Это был первый рабочий выезд маммогрфической установки, переданной в распоряжение больницы, специалисты работали 11 дней, выезд сопровождался переправами на пароме. Работу передвижного маммографа обеспечивали водитель и рентгенлаборант Усть-Цилемской ЦРБ. Все исследования будут проанализированы специалистами, результаты будут доведены до пациентов.

Основа передвижного маммографического кабинета – автомобиль с высокой проходимостью. За счёт этого решается проблема доступности диагностического обследования в удаленных сельских территориях. Все рентгенлаборанты больницы обучены работе на новом оборудовании, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: маммография
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:07 19.07.2017
Маленькому сыктывкарцу, выпавшему из окна, становится лучше
15:04 18.07.2017
В жару сыктывкарцы падали в обмороки и получали тепловые удары
16:32 17.07.2017
В жару скорая помощь Сыктывкара чаще выезжает по вызовам к перегревшимся и гипертоникам


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Татьяна. Помогу в уходе за тяжелобольными людьми. Не хватает общения. (Удорский район)
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

18 июля

В этот день в 1770 год русская армия под командованием Петра Александровича Румянцева одержала победу над турецкой армией при Ларге.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus