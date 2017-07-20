508 жительниц Усть-Цилемского района прошли диагностику на передвижном маммографе

Диагностику на передвижном маммографе смогли пройти 508 жительниц Усть-Цилемского района Коми.

Передвижная маммографическая установка Усть-Цилемской центральной районной больницы в конце июня-начале июля обслужила семь населенных пунктов Усть-Цилемского района. Таким образом маммографию смогли сделать 508 женщин.

Это был первый рабочий выезд маммогрфической установки, переданной в распоряжение больницы, специалисты работали 11 дней, выезд сопровождался переправами на пароме. Работу передвижного маммографа обеспечивали водитель и рентгенлаборант Усть-Цилемской ЦРБ. Все исследования будут проанализированы специалистами, результаты будут доведены до пациентов.

Основа передвижного маммографического кабинета – автомобиль с высокой проходимостью. За счёт этого решается проблема доступности диагностического обследования в удаленных сельских территориях. Все рентгенлаборанты больницы обучены работе на новом оборудовании, сообщает пресс-служба Минздрава РК.