К 100-летию Коми в Сосногорске появится новое здание железнодорожного вокзала

К 100-летию Республики Коми в Сосногорске планируется построить новое здание железнодорожного вокзала.

По официальной информации ОАО "Российские железные дороги", компания уже ведёт работу по подготовке проекта строительства вокзала на станции Сосногорск. Напомним, предварительные договорённости о реализации проекта были достигнуты между главой Республики Коми Сергеем Гапликовым и Президентом ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозёровым в ходе их встречи в рамках XXI Петербургского международного экономического форума.

С вопросами о судьбе сосногорского вокзала жители района регулярно обращаются к главе Республики Коми.

"Много лет нам обещают новый вокзал, уже даже называли даты строительства – а вокзала всё нет. От имени всех сосногорцев просим содействия в решении вопроса строительства вокзала. Думаю, что его надо решать на региональном, а может и на федеральном уровне, так как этот вопрос не решить без участия ОАО "РЖД". Сосногорск – это большая железнодорожная узловая станция. Помогите нам получить достойный вокзал!" - обратилась к главе региона заведующий детским садом №14 Елена Шилова во время его рабочей поездки в муниципалитет.

"Мы работаем в этом направлении с нашими партнёрами, руководством Российских железных дорог. К 95-летию Республики Коми компания подарила нам новое здание вокзала в Емве. На очереди – станция Сосногорск, которая тоже должна быть современной, комфортной и безопасной для пассажиров. Ввод объекта в эксплуатацию к 100-летию республики будет действительно очень ценным и долгожданным подарком, причем не только для жителей Сосногорска, но для всего региона", - отметил Сергей Гапликов.

Напомним, вопрос перспективы крупных инфраструктурных проектов, таких как ветка "Пермь – Сосногорск – порт Индига" Сергей Гапликов затронул накануне в интервью "Интерфаксу". "Нужно развивать и железнодорожную ветку Пермь – Сосногорск – порт Индига, Воркута – порт Усть-Кара и т.д. Для Воркуты это вообще "второй шанс" на жизнь. Я уверен, что на всех уровнях знают о такой перспективе, о том, что ситуация "созрела", говорят ученые и бизнесмены", - отметил С.Гапликов, отвечая на вопрос журналиста.

Как сообщает пресс-служба главы РК, используемое сегодня здание Сосногорской станции эксплуатируется более семидесяти лет и в настоящее время не отвечает принятым для зданий такого назначения требованиям: отсутствуют условия для ожидания и отдыха пассажиров, не проведены водоснабжение и канализация. При этом только за 2016 год пассажиропоток Сосногорского вокзала составил более 180 тысяч человек.

Северной региональной дирекцией железнодорожных вокзалов разработаны и направлены в Дирекцию железнодорожных вокзалов технические условия на проектирование нового одноэтажного здания вокзала в Сосногорске. Исходя из существующих возможностей финансирования и величины пассажиропотока по станции Сосногорск, предполагается проектирование и строительство нового одноэтажного здания железнодорожного вокзала, оборудованного с учётом требований по обслуживанию всех групп населения, в том числе маломобильных.

Проект по строительству вокзала планируется разработать в соответствии с современными нормами и требованиями с применением новейшей BIM[1]технологии информационного моделирования промышленных и гражданских объектов. Кроме этого, также предусматривается реконструкция пассажирской платформы с навесом и благоустройство привокзальной территории, находящейся в ведении ОАО "РЖД".

Проектирование нового здания железнодорожного вокзала в г. Сосногорск и экспертизу проекта предполагается завершить до конца 2017 года. Само строительство планируется начать в 2018 году, ввести в эксплуатацию - к празднованию 100-летия со дня образования Республики Коми.