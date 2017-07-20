"Комиинформ" стал официальным партнером ХК "Строитель"
Сыктывкарский хоккейный клуб "Строитель" и ИА "Комиинформ" договорились об информационном сотрудничестве. Соответствующее соглашение сегодня подписали директор клуба Константин Агафонов и руководитель иформагентства Ирина Власенко.
"Я хотел бы вас поблагодарить за плодотворное сотрудничество. Даже в тяжелые для нас времена вы всегда оказывали неоценимую помощь. Хотелось бы, чтобы вы и в дальнейшем публиковали новости о клубе, о хоккее с мячом в Коми. Это послужит популяризации русского хоккея в республике", - отметил К.Агафонов.
Руководитель ИА "Комиинформ" Ирина Власенко в ответ сказала, что агентство всегда с радостью публикует новости о команде, тем более что в минувшем сезоне позитивных сообщений о победах "Строителя" в Высшей лиге было подавляющее большинство. И пожелала достичь хорошего результата в Суперлиге.
На подписании соглашения присутствовал главный тренер команды Павел Франц. Он пообещал, что команда постарается радовать болельщиков своей игрой.
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