Новая школа в сыктывкарском микрорайоне "Орбита" должна стать пунктом проведения ЕГЭ

20 июля 2017 года, 18:39 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

В нынешнем учебном году в столице Коми работало восемь пунктов приема экзаменов. Плюс один организовали на дому у школьника с ограниченными возможностями здоровья. Об этом на прямой линии по итогам ЕГЭ рассказала начальник отдела общего образования администрации Сыктывкара Ольга Порошкина.

Учитывая, что школьников в столице становится все больше, может понадобиться еще один ППЭ. С большой долей вероятности, им станет новая школа в "Орбите" на 1200 мест, строительство которой планируют закончить в декабре.

"Школа строится в полном соответствии с современными требованиями, будет оснащена системой видеонаблюдения и другими техническими средствами. Поэтому мы бы хотели, чтобы один из ППЭ находился именно там", - заявила заместитель начальника управления образования Сыктывкара Наталья Котелина.

О.Порошкина рассказала, что в этом году, как, впрочем и в предыдущие учебные сезоны, к Единому госэкзамену усердно готовились не только школьники, но и его организаторы. 700 педагогических работников прошли соответствующее обучение. Как и 60 общественных наблюдателей из числа родителей, работавших в пунктах проведения экзаменов. В основном, это мамы и папы тех, кому ЕГЭ нужно будет сдавать через год. Также на ППЭ за ходом экзаменов следили студенты, активисты Российского союза молодежи.

Илья Баканов
  Ключевые слова: планы, ЕГЭ
  Рубрика: Общество
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