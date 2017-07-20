На вокзале в Микуне прошла антитеррористическая операция

20 июля на территории Усть-Вымского района при координирующей роли Оперативного штаба в Республике Коми проведены антитеррористические учения. Согласно легенде учений, на территории ж/д вокзала г. Микунь сработало взрывное устройство, в результате взрыва условно погибли и пострадали люди.

В целях нейтрализации угроз безопасности и установлению истинных причин случившегося к работе приступил Оперативный штаб в Республике Коми. Немедленно были приведены в готовность все правоохранительные и специальные службы региона.

Руководитель Оперативного штаба в Республике Коми принял решение о проведении контртеррористической операции и введении на территории муниципального образования городское поселение "Микунь" "правового режима КТО".

В ходе мероприятий отрабатывались совместные действия правоохранительных органов и спецслужб по устранению последствий взрыва, оказанию экстренной медицинской помощи, а также установлению и ликвидации условных террористов. В учениях принимали участие сотрудники территориальных Управлений МЧС, МВД, ФСБ и ФСИН.

В результате проверки силы и средства группировки Оперативного штаба в Республике Коми продемонстрировали высокий уровень профессионализма.