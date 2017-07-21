Мохчинские пожарные установили памятную плиту председателю Совета крестьянских депутатов на Печоре

Личный состав ПЧ №212 отряда №21 села Мохча Ижемского района помог в благоустройстве места захоронения организатора первого Совета крестьянских депутатов на Печоре Николая Зыкова.

С просьбой о помощи к работникам противопожарной службы Республики Коми обратилась глава поселения Мария Сметанина. Расходные материалы предоставила администрация села. Установка памятной плиты прошла в два этапа. Сначала пожарные расчистили место ранее установленного памятника, подготовили песчаную подушку, а затем зацементировали площадку для установки памятника. Через неделю, после высыхания цемента, установили памятник. Ранее здесь уже стоял памятный знак, но со временем он обветшал, морально устарел.

Для местных жителей имя Николая Зыкова значимо. С 1911 года в с. Мохча Печорского уезда он отбывал ссылку, где он и остался после окончания срока. Здесь обзавелся семьей, открыл лавку с мелочной торговлей, вёл обычный деревенский образ жизни. К 1918 году у него было уже пятеро детей. Он был образованным человеком, старался быть в курсе событий, происходящих в России, выписывал журналы и газеты. 27 февраля 1918 г. его выбрали Председателем исполкома волостного Совета. Остались свидетельства, что Зыков боролся за советскую власть, ненавидел буржуазию, на него часто устраивали покушения. Во время одной из засад, 27 мая 1918 года он и его охрана были обстреляны кулаками-террористами, а тяжело раненного Зыкова добили прикладами.

Заместитель начальника части Александр Истомин рассказал, что во время работ на месте захоронения к ним подошла местная жительница Диана Вокуева, которая рассказала интересные факты о событиях минувших лет.

По ее словам, ранее могила Николая Зыкова располагалась у Мохчинской церкви. В мае 1959 года было осуществлено перезахоронение останков. Когда она училась в школе, видела весь процесс. Экспертиза по волосам установила личность Зыкова. Новое захоронение устроили рядом с Мохчинским сельсоветом. Памятник был установлен на средства сельсовета, по проекту и под руководством начальника промышленно-технического отдела "Комисельстроя" Рочева Юлиана Николаевича. Сейчас в братской могиле захоронены останки четырёх человек: Николая Зыкова, его малолетней дочери и двух красных партизан - Рочева Егора Ардальоновича, убитого при проведении разведки Ижма-Брыкаланск и Витязева Василия Васильевича, умершего от ран, полученных в боях за Кипиево.

На памятной плите выбита надпись: "Здесь похоронены организатор первого Совета крестьянских депутатов на Печоре Зыков Н.И. (1889-27.05.1918) с дочерью и красные партизаны Рочев Е.А. и Витязев В.В.