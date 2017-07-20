Комиэнерго организовало энергетический квест для детей санатория Лозым

Сегодня в санатории "Лозым" совет молодежи филиала ПАО МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" совместно с бойцами студенческого энергетического отряда "Энергия" провели увлекательный квест по электробезопасности. В гости к ребятам оздоровительного лагеря энергетики приехали не одни, а со своим добрым коллегой - профессором Лампочкиным, который с помощью "электрофорной машины" хотел продемонстрировать детям электрический разряд, сообщает пресс-служба "Комиэнерго".

По сюжету квеста вредный персонаж Замыкоша закрыл сундук с машиной на замок и ребятам предстояло выполнить его условия. Чтобы получить код замка необходимо было пройти по станциям, выполнить задания и получить жетоны и цифры.

В форме игры ребята научились отличать опасные энергетические объекты и собирать электрическую схему, освоили навыки оказания первой помощи на станции "Энергетические спасатели", повторили правила электробезопасности в быту и на улице на станциях "Детектор лжи" и "Шифр Да Винчи", а на станции "Спасти рядового Райна" узнали, как освободить человека от действия электрического тока.

Студенты энергетического отряда считают проведение таких мероприятий очень нужным делом. "Наша цель была – донести детям в игровой форме, как правильно вести себя в определенных ситуациях. Надеемся, мы её достигли и в их головах правила электробезопасности останутся навсегда", - рассказал командир отряда "Энергия" Андрей Гвоздев.

Боец отряда Александр Вейбле считает, что ребята зачастую не плохо осведомлены об опасности, которую может нести в себе электричество, поэтому нужно было просто закрепить материал.

Со всеми заданиями ребята успешно справились и в финале увидели электрический разряд, а также получили в подарок от энергетиков памятные блокноты, закладки и сладости.

"Мы всегда с большой радостью принимаем таких гостей. Это детям не только интересно, но и полезно, и познавательно. Комиэнерго приезжает к нам уже во второй раз, и сегодня это было так же творчески и интересно организовано, поэтому дети с большим азартом включились в игру. Будем рады принимать у себя вас снова", - отметила и.о. зав. педагогическим отделением Елена Савельева.