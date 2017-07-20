"Т Плюс" в срок выполняет мероприятия по повышению надежности воркутинского энергоузла

19 июля в Воркуте под руководством заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова состоялось совещание, посвященное вопросам энергетической безопасности потребителей воркутинского и интинского энергорайонов. В нем приняли участие Заместитель председателя Правительства Республики Коми Николай Герасимов, Председатель Правления "Т Плюс" Денис Паслер, представители ФСК, Системного оператора, регулирующих и надзорных органов.

Андрей Черезов отметил большую работу, проделанную ПАО "Т Плюс" по повышению надежности энергоснабжения в воркутинском энергоузле и стопроцентное выполнение всех мероприятий, определенных поручениями Президента России по функционированию энергокомплекса Воркуты, приказами Минэнерго, соглашениями "Т Плюс" и ГК "Ренова" с правительством Республики Коми.

Участники совещания отметили, что реализация всех мероприятий с июня 2016 г. привела к снижению отказов по основному оборудованию. Количество инцидентов на объектах "Воркутинских ТЭЦ" за первые шесть месяцев 2017 г. снизилось более чем в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 8 единиц. Причем на ТЭЦ-1 отказов оборудования не зафиксировано с декабря прошлого года. Учитывая это, Николай Герасимов обратился к Министерству энергетики РФ с предложением исключить воркутинский и интинский энергорайоны из перечня регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения.

В 2017 году "Т Плюс" направит на реализацию 43 мероприятия по реконструкции энергообъектов Воркуты более 560 млн рублей, а также 333 млн руб. в рамках ремонтной программы. В целом финансирование ремонтов и реконструкции в городе увеличено в полтора раза по сравнению с 2016 годом. Средства идут на реконструкцию котлоагрегатов ЦВК и ТЭЦ-2, расширение золоотвала для ТЭЦ-2, реконструкцию плотин и берегоукрепительных сооружений ТЭЦ-2, реконструкцию турбины № 6 ТЭЦ-2. Добавим, что с окончанием ремонта турбины располагаемая мощность ТЭЦ-2 увеличится до 242 МВт, что с запасом покрывает максимальные нужды всего воркутинского энергоузла.

На совещании также обсуждался статус инвестпроектов в Коми, реализуемых во исполнение поручений президента совместно с Республикой и муниципалитетами. В частности, речь шла о мероприятиях по газификации и реконструкции Центральной водогрейной котельной Воркуты (ЦВК) с переводом на нее тепловых нагрузок ТЭЦ-1.

Финансирование мероприятий по повышению энергетической безопасности потребителей воркутинского и интинского энергорайонов осложняется продолжающимся ростом дебиторской задолженности за тепловую энергию перед ООО "Воркутинские ТЭЦ", "Т Плюс" и "Коми энергосбытовая компания". За пять месяцев 2017 г. ее размер увеличился на 277 млн руб. до 6,3 млрд руб. на 1 июня. Продолжают расти долги организаций, финансируемых из местного бюджета МО ГО Воркута – их задолженность составила 274 млн руб., в среднем не оплачивалось 18% поставленной тепловой энергии. По-прежнему остро стоит проблема малонаселенных многоквартирных домов в Воркуте, по которым компания не получает компенсаций за отопление пустующих помещений.

***Филиал "Коми" – обособленное подразделение Группы "Т Плюс". Основной вид деятельности – производство и поставка тепловой и электрической энергии. Производственные объекты филиала расположены в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Инте и Воркуте. Установленная электрическая мощность – 690 МВт, установленная тепловая мощность – 2 805,8 Гкал/ч. Протяженность теплосетей – 600,9 км в двухтрубном исчислении.

ПАО "Т Плюс" (до июня 2015 года — "КЭС Холдинг") — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл. "Т Плюс" обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц.