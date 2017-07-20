В Ухте портал "Госуслуги" стал понятнее для пожилых граждан

20 июля 2017 года, 17:24 | Ухта
Фото пресс-службы Минтруда РК

В рамках Года добрых дел работники Центра соцобслуживания Ухты провели для пожилых граждан, посещающих отделение дневного пребывния, занятие по компьютерной грамотности, в ходе которого пенсионеров познакомили с порталом "Госуслуги".

На занятии участники научились преодолевать психологические барьеры при работе с компьютером и различными интернет-ресурсами, узнали о возможностях портала и преимуществах получения госуслуг в электронном виде.

"Сейчас каждый пенсионер знает, что такое компьютер, многие из них пользуется компьютером, но очень ограниченно. Давать консультации по получению электронных услуг не всегда просто, но это делать необходимо до тех пор, пока пожилые люди не поверят, что освоить это несложно и очень важно в наше время", - рассказали сотрудники учреждения.

В конце мероприятия участники получили памятки, чтобы закрепить полученные знания дома. Следующее занятие пройдет в формате "вопрос-ответ".

"Цель таких познавательных мероприятий – показать пожилым людям новые возможности Интернета, сделать для них процесс получения госуслуг наиболее удобным и простым, избавить пенсионеров от необходимости ходить по инстанциям и стоять там в очередях", - отметила директор Центра Ольга Максимова.

Она также сообщила, что эти занятия включены в программу "Школы третьего возраста". В них принимают участие специалисты по востребованным у пенсионеров направлениям – из Пенсионного фонда, налоговой службы. В планах учреждения пригласить в качестве лекторов занятий о получении государственных услуг в электронном виде сотрудников здравоохранения.

Комиинформ
  Ключевые слова: пожилые, мфц
  Рубрика: Общество
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