Жизни пострадавших при обрушении породы в Ухте ничто не угрожает

20 июля 2017 года, 14:23 | Усинск

Двум рабочим, пострадавшим во время обрушения породы на "Яреганефть", ничто не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Коми".

Напомним, 20 июля в 11:50 при проведении горнопроходческих работ на территории нефтешахты №3 Нефтешахтного управления "Яреганефть" произошло обрушение породы.

В результате инцидента пострадали двое человек, угрозы их жизни нет. Пострадавшим работникам предприятия оказывается медицинская помощь в ближайшей больнице, куда они были оперативно доставлены.

Экологического ущерба не зафиксировано, шахта продолжает работу в штатном режиме.

На месте происшествия работают подразделения экстренных служб. Сведения об инциденте в установленном законодательством порядке переданы в государственные органы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Комиинформ
  Ключевые слова: шахта, обрушение
  Рубрика: Происшествия
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