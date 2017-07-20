Жизни пострадавших при обрушении породы в Ухте ничто не угрожает
Двум рабочим, пострадавшим во время обрушения породы на "Яреганефть", ничто не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Коми".
Напомним, 20 июля в 11:50 при проведении горнопроходческих работ на территории нефтешахты №3 Нефтешахтного управления "Яреганефть" произошло обрушение породы.
В результате инцидента пострадали двое человек, угрозы их жизни нет. Пострадавшим работникам предприятия оказывается медицинская помощь в ближайшей больнице, куда они были оперативно доставлены.
Экологического ущерба не зафиксировано, шахта продолжает работу в штатном режиме.
На месте происшествия работают подразделения экстренных служб. Сведения об инциденте в установленном законодательством порядке переданы в государственные органы. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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