Куда сходить на выходные в Сыктывкаре

Молодежный портал "Твоя Параллель" публикует афишу интересных событий на ближайшие субботу и воскресенье. В выходные жители и гости столицы Коми смогут окунуться в сказочный мир Пушкина, увидеть балет на картинах и сходить в кино на новые фильмы.

Сказки Пушкина в Нацмузее

22 июля Национальный музей Республики Коми приглашает родителей с детьми в Выставочный зал поучаствовать в программе "Сказки Пушкина для всех".

Дети смогут оказаться в сказочном мире поэта, попробовать свои силы в стихосложении, поучаствовать в викторине, поиграть в занимательные игры. Запись по телефонам: 44-21-34, 89087164084.

Русский балет в Нацгалерее

В Национальной галерее Коми продолжает работу выставка краснодарской художницы Натальи Шевченко "Русский балет". Среди воплощенных художницей образов – Ида Рубинштейн, Тамара Карсавина, Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Игорь Стравинский, Сергей Рахманинов, Галина Уланова, Рудольф Нуриев, Майя Плисецкая, Ульяна Лопаткина, Николай Цискаридзе, Борис Эйфман. Увидеть искусство танца в картинах можно и в выходные.

Также в галерее будут работать выставки "Зримая память предков" — памятники религиозной культуры из коллекции М.Д. Игнатова, "Небесный покровитель русского воинства" — выставка из цикла "Дивен Бог во святых своих…" и другие экспозиции.

Каракули в "Югоре"

Выставка KARAKULI PAVLA продолжает привлекать зрителей в Центр культурных инициатив "Югор". Свои работы представил Павел Зарослов, художника-иллюстратор, члена Союза дизайнеров России и диджея.

Название KARAKULI PAVLA - ироничное самоопределение художника, сознательно уходящего от технического определения графического дизайна. Почти все из представленного на выставке в основе своей имеет ручную отрисовку, помещенную в дизайн-контекст.

Кино в ТРЦ "Радуга"

Торгово-развлекательный центр "Радуга" приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

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"Заячья школа" (0+)

Мультфильм. Длительность: 80 минут

Макс, любитель городской суеты и молодежных развлечений, попадает туда, где ему совсем не место – в старомодную заячью школу. Но чем дольше он здесь находится, тем больше узнает о чудесном светлом празднике, ценности дружбы и собственном предназначении.

Начало сеансов и стоимость: 10:30 – 140р., 15:50 – 160р. (2D), 9:00 – 120р., 17:30 – 180р. (3D)

"Безумные соседи" (16+)

Комедия. Режиссер: Филипп де Шоврон. В ролях: Кристиан Клавье, Франсуа Дамиенс. Длительность: 95 минут

В запале предвыборных дебатов рафинированный буржуа Жан-Этьен Фужероль говорит, что его любимая Франция открыта для любых иммигрантов, они везде найдут себе кров и еду, даже в его доме. Не проходит и суток, как у его ворот появляется цыганский табор во главе с наглецом Бабиком. Размеренной семейной жизни приходит конец: по дому бегают свиньи, нежданные гости не только плавают в бассейне, но и сидят в хозяйском туалете, пьют коллекционное вино и даже пытаются приударить за женой Жан-Этьена.

Начало сеансов и стоимость: 12:10 – 150р., 19:30 – 200р.

"Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты" (6+)

Мультфильм. Длительность: 90 минут

С давних пор в уютном живописном и скрытом от посторонних глаз месте раскинулось Лягушачье Королевство — страна, в которой лягушки живут в мире и согласии, и каждый их день наполнен радостью и весельем. Однако злодеи вознамерились выкрасть магический амулет — Хрустальную лягушку, без которого жители королевства не смогут пережить зиму. Чтобы помешать им, король собирает отряд из отчаянных парней, в который тайно записывается и принцесса.

Начало сеансов и стоимость: 9:00 – 100р., 14:05 – 160р., 17:45 – 170р.

"Выстрел в пустоту" (18+)

Драма. Режиссер: Рик Роман Во. В ролях: Джон Бернтал, Николай Костер-Вальдау. Длительность: 90 минут.

За решеткой он был в авторитете, но на воле он все еще должник. Освободившись из тюрьмы, он должен убрать главаря враждующей группировки, с которым его банда не смогла поделить районы Южной Калифорнии.

Начало сеансов и стоимость: 19:15 – 190р., 21:30 – 180р.

"Человек-паук: Возвращение домой" (16+)

Фантастика. Режиссер: Джон Уоттс. В ролях: Том Холланд, Роберт Дауни мл., Мариса Томей. Длительность: 140 минут.

После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-кто… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру.

Начало сеансов и стоимость: 12:30 – 160р., 21:20 – 190р. (3D)

"Маша и медведь. Новые истории" (0+)

Мультфильм. Длительность: 52 минуты

В сборник вошли: “Пещерный медведь” (48 серия); “На привале” (57 серия); “Кошки-мышки” (58 серия); “Запутанная история” (45 серия); “ Game over” (59 серия); “К вашим услугам” (60 серия); “Спи, моя радость, усни” (62 серия).

Начало сеансов и стоимость: 11:35 – 130р.

"Гадкий я 3" (6+)

Мультфильм. Длительность: 100 минут.

Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе. Готовьтесь. Они будут править миром.

Начало сеансов и стоимость: 16:00 – 170р. (3D).

"Мульт в кино №56" (0+)

Длительность: 45 мин.

Начало сеансов и стоимость: 10:40 – 130р., 15:05 – 140р.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее. Подробности на сайте ТРЦ "Радуга" — http://raduga3d.com/