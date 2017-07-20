В Коми для участковых в 2016-2017 годах выделено 10 жилых и 14 служебных помещений

В Республике Коми для участковых в 2016-2017 годах выделено 10 жилых и 14 служебных помещений.

Напомним, проблема отсутствия кабинетов для участковых в Коми очень актуальна. Многие из них работают в непригодных условиях.

Федеральный закон "О полиции" предусматривает обязанность местных властей предоставлять участковому уполномоченному полиции помещение для работы на обслуживаемом административном участке. Однако не всегда местные власти выполняют требования закона. Так, участковый села Деревянск Усть-Куломского района в течение года принимал граждан в помещении сельсовета, так как у него не было своего кабинета.

Служебный кабинет полицейскому местные власти выделили лишь после вмешательства прокуратуры по обращению начальника районного ОМВД. В результате, 1 ноября 2016 года районный суд удовлетворил заявленные требования и в начале декабря полицейскому был предоставлен служебный кабинет в селе Деревянск.

Всего за период с 2016 по 2017 год для обеспечения проживания и работы участковых уполномоченных полиции совместно с муниципалитетами в было выделено 10 жилых и 14 служебных помещений.

Так, органами местного самоуправления было выделено 10 жилых помещений для участковых в городе Ухте, а также в Корткеросском (Сторожевск), Удорском (Междуреченск), Княжпогостском (Синдор и Чиньяворык), Троицко-Печорском (Якша), Прилузском (Летка), Вуктыльском (Дутово и в городе Вуктыле) и Усинском (Усть-Уса) районах.

С введением в эксплуатацию жилого дома из специализированного жилищного фонда МВД в Сыктывкаре решен вопрос с жильем для девяти участковых уполномоченным сыктывкарской полиции.

Кроме того, было выделено 14 служебных помещений под участковые пункты полиции в Воркуте (п. Воргашор), Инте (в городе), Печоре (одно в городе, а также в пгт. Кожва, пгт. Путеец и п. Кедровый Шор), Усинске (с. Мутный Материк), Троицко-Печорском (п. Якша), Сысольском (п. Заозерье), Усть-Куломском (с. Керчомья и с. Деревянск), Усть-Цилемском (с. Хабариха), Корткеросском (с. Сторожевск) и Удорском (Ёдва) районах.

Вопрос о выделении участковым уполномоченным полиции жилых и служебных помещений был рассмотрен на заседании Государственного Совета Республики Коми, где главам муниципальных образований были даны прямые указания по выделению служебных помещений для участковых.

***Сегодня в республике 123 участковых уполномоченных обслуживают села и 188 - города. Работники размещаются в 158 служебных помещениях, кроме того, главы сельских поселений предоставляют 26 кабинетов в зданиях администраций.