В Коми выбрать лучшее время для визита в МФЦ можно онлайн

20 июля 2017 года, 13:31 |

Теперь в режиме онлайн можно определить лучшее время для визита заявителей в Центры "Мои Документы".

Интерактивный модуль позволяет в режиме реального времени узнать количество ожидающих в очереди в каждом филиале по Республике Коми, а также узнать состояние загруженности в зависимости от количества специалистов, ведущих прием в настоящее время.

Сервис расположен на сайте Уполномоченного центра "Мои Документы" на вкладке "Предварительная запись". Ознакомиться с сервисом и узнать состояние электронной очереди в режиме реального времени можно пройдя по ссылке: http://syktyvkar.mydocuments11.ru/pages/predvaritelnaya_zapis.

На интерактивной карте отражаются офисы и центры "Мои документы". Цветовое обозначение центров и офисов Мои Документы" поможет Вам подобрать наиболее оптимальное время визита в филиалы в вашем населенном пункте[1].

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Наведя курсор мыши на нужный Вам центр или офис, в открывшемся окне Вы увидите информацию о графике работы офиса, загруженности очереди, здесь также расположена ссылка на предварительную запись.

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Еще одним способом спланировать для себя удобное время для визита в центры "Мои документы" является размещенный на сайте "Мои Документы" Республики Коми график посещаемости центров, составленный на основе статистики.

Из него видно, когда возникают часы "пиковой нагрузки", а в какое время – минимальное количество посетителей. График помогает спланировать визит в центры "Мои документы", совместив удобное для гражданина время с часами минимальной посещаемости. Тем не менее, даже в самые "пиковые" часы приём граждан ведётся динамично. Очереди если и возникают, то оперативно ликвидируются равномерным распределением нагрузки на специалистов, ведущих прием.

Просмотреть статистику загруженности офисов можно в разделе "Контакты" на сайте центра "Мои Документы" МО ГО "Сыктывкар" или пройдя по ссылке: http://syktyvkar.mydocuments11.ru/pages/kontakty-4 .

Напомним, что время посещения центров "Мои документы" можно выбрать самостоятельно, воспользовавшись сервисом предварительной записи сайта http://syktyvkar.mydocuments11.ru/pages/predvaritelnaya_zapis. Заполнив предложенную электронную форму, гражданину остаётся только вовремя прийти в выбранный центр. Предварительная запись гарантирует минимальное ожидание приёма, т.к. бронирует выбранное время в электронной очереди независимо от текущего количества посетителей, а также позволяет специалисту центра "Мои документа" заранее подготовиться к этому визиту.

В случае если вы не можете лично воспользоваться сервисами, вы можете обратиться за консультацией в Региональный центр телефонного обслуживания, позвонив по телефону 8 800 200-82-12 (звонок бесплатный).

Комиинформ
  Ключевые слова: мфц
  Рубрика: Общество
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