В Емве началась реализация проекта "Комфортная городская среда"

В Емве началась реализация проекта партии "Единая Россия" "Комфортная городская среда"

В рамках данной программы будут благоустроены шесть дворовых территорий, прилегающих к десяти многоквартирным домам, и три территории массового скопления горожан.

В число дворов, где будут проведены работы, вошли территории, прилегающие к домам: Первомайская, д. 32 и ул. Октябрьская д.14 и д.16, Ул. Коммунистическая, д.30, Ул. Первомайская, д 26, Ул. Дзержинского и д. 96, ул. Ленинградская, д.17 и д. 21, Ул. Волгоградская, д. 19, Ул. Дзержинского, д. 118. При благоустройстве этих территорий будут произведены работы по асфальтированию проездов, ремонту, установке и замене опор и светильников уличного освещения, а также будут установлены новые скамейки и урны.

В число территорий массового скопления людей вошли: Проезд между улицами Пионерская (д.14 и д.14а) и Коммунистическая (д. 11), Стадион Дома спорта и Площадка на берегу ручья Чижик-Шор (ул. Пушкина около д.8 и д. 12) с условным названием "Поляна невест".

На стадионе планируется установить новый металлический забор вместо покосившегося деревянного и две трибуны для болельщиков. Проезд между улицами Пионерская и Коммунистическая будет асфальтирован, вдоль проезда произведен ремонт и строительство сети освещения.

Самые масштабные работы будут проведены у ручья Чижик-Шор. Здесь планируется организовать новое место отдыха для жителей города Емва, куда также могли бы приезжать и молодожены. На территории у ручья планируется расчистить площадку от кустарника и мелколесья, уложить дренаж, отсыпать площадку песком, укрепить со стороны ручья песчанную насыпь от размыва, уложить брусчатку, установить декоративный забор, установить скамейки, урны и опры уличного освещения. Из декоротивных элементов будут установлены металлическое "Дерево любвит и верности", сердце и декоративные клумбы. Рядом с поляной невест планируется обустроить автомобильную парковку.

На сегодняшний день для определения подрядчиков по выполнению работ и поставщиков малых архитектурных форм (скамейки, урны) объявлены электронные аукционы. Сами работы по благоустройству планируется начать в августе.

Напомним, проект "Городская среда" инициирован депутатами фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ и поддержан Президентом России Владимиром Путиным. Проект долгосрочный и направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий, знаковых мест отдыха в муниципалитетах на основании инициатив граждан. В Республике Коми в этом году будет направлено 280 миллионов рублей на благоустройство столицы региона и моногородов (Сыктывкар, Воркута, Инта, Емва, Жешарт). Емва получит более 13,6 миллиона рублей, из которых - 2/3 будут направлены на ремонт дворов, 1/3 – на благоустройство мест массового отдыха граждан.

Те дворовые территории, которые не вошли в программу благоустройства в текущем году, имеют все шансы попасть в нее в следующем году, так как проект партии "Единая Россия" "Городская среда" будет работать до 2022 года, сообщает пресс-служба муниципалитета.