Небо над Сыктывкаром впервые украсят летательные аппараты "Коптерфеста"
Впервые в Коми 12 августа пройдет фестиваль высоких технологий "Коптерфест - 2017". "Комиинформ" выступит информпартнером мероприятия.
"Коптерфест" - состязания профессионалов и любителей в навыках управления своими беспилотными летательными аппаратами и в мастерстве полета, где они пролетят через полосу препятствий и поборются за призовые места.
Как пояснили "Комиинформу" организаторы, основная цель проведения необычного фестиваля - формирование в регионе профессиональной команды по дронрейсингу, или гонкам на беспилотных летательных аппаратах, которая в дальнейшем будет отстаивать честь республики на федеральном, а честь России - на международном уровне.
Это уникальное яркое зрелище, хорошая музыка, фотосеты, конкурсы, праздничная атмосфера и незабываемые впечатления для зрителей.
Фестиваль состоится в эжвинском районе. Сыктывкарцев и жителей Эжвы приглашают на ул. Славы 1, площадь справа от администрации района. Вход свободный.
Тэги мероприятия: #коптерфест #коптерфест2017 #copterfest #copterfest2017 #гонкикоптеров #гонкидронов
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