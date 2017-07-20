В Сыктывкаре директора "СтройБизнесКоми" подозревают в невыплате зарплаты работнику

20 июля 2017 года, 13:16 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Следственным отделом по Сыктывкару СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "СтройБизнесКоми", подозреваемого в невыплате заработной платы работнику (ч.2 ст.145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, руководитель организации до настоящего времени не произвел окончательный расчет с работником, который был уволен в марте 2016 года, в том числе не выплатил ему заработную плату за период с декабря 2015 года по март 2016 года.

В связи с этим у работодателя перед потерпевшим образовалась задолженность на сумму более 56 тысяч рублей. При этом у директора была реальная возможность своевременно произвести выплаты, однако поступавшие денежные средства расходовались на иные цели.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы.

Комиинформ
  Ключевые слова: суск, суд, деньги, бизнес
  Рубрика: Право
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