В Сыктывкаре директора "СтройБизнесКоми" подозревают в невыплате зарплаты работнику

Следственным отделом по Сыктывкару СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "СтройБизнесКоми", подозреваемого в невыплате заработной платы работнику (ч.2 ст.145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, руководитель организации до настоящего времени не произвел окончательный расчет с работником, который был уволен в марте 2016 года, в том числе не выплатил ему заработную плату за период с декабря 2015 года по март 2016 года.

В связи с этим у работодателя перед потерпевшим образовалась задолженность на сумму более 56 тысяч рублей. При этом у директора была реальная возможность своевременно произвести выплаты, однако поступавшие денежные средства расходовались на иные цели.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы.