Еще есть возможность оформить заявку на грантовый конкурс ЛУКОЙЛа

В Республике Коми и Ненецком автономном округе завершается прием заявок на ежегодный Конкурс социальных и культурных проектов компании "ЛУКОЙЛ".

До 31 июля 2017 года можно представить свой проект в номинациях "Экология", "Духовность и культура", "Спорт".

На гранты, выделяемые по итогам конкурса, поддерживаются инициативы местных жителей, реализуются проекты с высокой социальной и культурной значимостью.

Участником конкурса могут стать некоммерческие негосударственные организации, государственные, муниципальные бюджетные организации и органы местного самоуправления, работающие на территории деятельности ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" в Республике Коми и Ненецком автономном округе.

О подробностях участия можно узнать в соответствующем разделе на сайте предприятия.

В прошлом году на конкурс поступили 102 заявки, из которых 36 признаны победителями. На средства грантов, в частности, в Усинске сейчас благоустраивается Тропа здоровья в пригородном лесу, где местные жители любят совершать пешие прогулки. В Усть-Цилемском и Ижемском районах местные спортивные учреждения приобрели для одаренных спортсменов комплекты дорогостоящего профессионального инвентаря, без которого сложно представить себе путь к высоким достижениям. В том же Ижемском районе решили проблему, насущнее которой трудно представить: закупили новый автомобиль для снабжения продовольствием отдаленных сел и деревень. А еще – сшили по всем коми-ижемским канонам 40 народных костюмов для местных малышей. В Ухте поддержали развитие местного гостехуниверситета. Средства гранта направили на разработку 3D-макета этнокультурного промышленного парка "Ухта – родина первой российской нефти".

В Республике Коми и Ненецком автономном округе Конкурс социальных и культурных проектов компании "ЛУКОЙЛ" проводится с 2005 года. Организаторами его традиционно выступают ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" и Некоммерческая организация "Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ". За все время победителями конкурса стали авторы более 150 проектов, общая сумма грантовой поддержки составила около 40 млн рублей.