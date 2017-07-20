Еще есть возможность оформить заявку на грантовый конкурс ЛУКОЙЛа

20 июля 2017 года, 12:20 |
Фото ЛУКОЙЛ-Коми

В Республике Коми и Ненецком автономном округе завершается прием заявок на ежегодный Конкурс социальных и культурных проектов компании "ЛУКОЙЛ".

До 31 июля 2017 года можно представить свой проект в номинациях "Экология", "Духовность и культура", "Спорт".

На гранты, выделяемые по итогам конкурса, поддерживаются инициативы местных жителей, реализуются проекты с высокой социальной и культурной значимостью.

Участником конкурса могут стать некоммерческие негосударственные организации, государственные, муниципальные бюджетные организации и органы местного самоуправления, работающие на территории деятельности ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" в Республике Коми и Ненецком автономном округе.

О подробностях участия можно узнать в соответствующем разделе на сайте предприятия.

В прошлом году на конкурс поступили 102 заявки, из которых 36 признаны победителями. На средства грантов, в частности, в Усинске сейчас благоустраивается Тропа здоровья в пригородном лесу, где местные жители любят совершать пешие прогулки. В Усть-Цилемском и Ижемском районах местные спортивные учреждения приобрели для одаренных спортсменов комплекты дорогостоящего профессионального инвентаря, без которого сложно представить себе путь к высоким достижениям. В том же Ижемском районе решили проблему, насущнее которой трудно представить: закупили новый автомобиль для снабжения продовольствием отдаленных сел и деревень. А еще – сшили по всем коми-ижемским канонам 40 народных костюмов для местных малышей. В Ухте поддержали развитие местного гостехуниверситета. Средства гранта направили на разработку 3D-макета этнокультурного промышленного парка "Ухта – родина первой российской нефти".

В Республике Коми и Ненецком автономном округе Конкурс социальных и культурных проектов компании "ЛУКОЙЛ" проводится с 2005 года. Организаторами его традиционно выступают ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" и Некоммерческая организация "Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ". За все время победителями конкурса стали авторы более 150 проектов, общая сумма грантовой поддержки составила около 40 млн рублей.

Комиинформ
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

09:03 19.07.2017
В Усинске создается школьная футбольная лига
14:11 18.07.2017
На Ярегском месторождении ведется строительство новых очистных
14:36 12.07.2017
Нефтяники вручили новые инструменты для юных музыкантов Усть-Цильмы


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Татьяна. Помогу в уходе за тяжелобольными людьми. Не хватает общения. (Удорский район)
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

18 июля

В этот день в 1770 год русская армия под командованием Петра Александровича Румянцева одержала победу над турецкой армией при Ларге.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus