Минсельхоз России поддержит Республику Коми в реализации трех стратегических проектов АПК

В ходе рабочей встречи в Минсельхозе России достигнуты договоренности между первым заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулатом Хатуовым и заместителем председателя Правительства Республики Коми – министром сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолием Князевым о реализации трех стратегических объектов в сфере сельского хозяйства, сообщает пресс-служба ведомства.

Один из главных проектов - строительство завода по производству крахмала мощностью 15 тысяч тонн в год. Проект предусматривает создание на территории Республики Коми агропромышленного кластера, соответствующего мировым стандартам качества, с машинно-тракторной станцией и картофелехранилищем. Предварительная стоимость– 3,4 млрд. рублей, срок окупаемости – менее 5 лет.

"Это первый в России крахмальный завод такого масштаба. Реализация проекта позволит не только обеспечить собственным крахмалом один из крупнейших целлюлозно-бумажных комбинатов России – АО "Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс", но и дополнительно вовлечь в оборот 5 тысяч гектаров пашни для выращивания картофеля, увеличить посевные площади и валовый сбор картофеля в два раза. Учитывая уникальность и приоритетность проекта, Минсельхоз России высказал заинтересованность в его реализации. Мы попросили включить создание объекта по производству крахмала в перечень направлений государственной поддержки. Нас интересует возможность получения субсидии, которая бы компенсировала 20 процентов понесенных затрат от сметной стоимости объекта. Минсельхоз России отреагировал на нашу просьбу положительно", - резюмировал итоги встречи А.Князев.

На совещании шла речь и о других приоритетных проектах в сфере сельского хозяйства Республики Коми. А.Князев напомнил о строительстве в Коми фермы на 1200 голов беспривязного содержания крупного рогатого скота. Инвестиционный проект реализует ООО "Южное" - племенной завод, содержащий 600 племенных коров молочного направления. Первый этап строительства завершен в декабре прошлого года, его стоимость составила 347,8 миллиона рублей. Из федерального бюджета была предоставлена поддержка в сумме 43,2 миллиона рублей.

К концу нынешнего года планируется сдача второго этапа. Строительно-монтажные работы выполнены на 50 процентов. Для беспрепятственной реализации проекта требуется инвестиционный кредит в 80 миллионов рублей, заявка на который уже одобрена "Сбербанком".

А.Князев предложил Минсельхозу России включить ООО "Южное" в перечень получателей инвестиционных кредитов по льготной ставке как единственного получателя инвестиционного кредита от Республики Коми в 2017 году. Право на компенсацию прямых понесенных затрат ООО "Южное" получит после сдачи объекта в эксплуатацию. По словам А.Князева, Джамбулат Хатуов поручился в предоставлении данной поддержки при условии, что ООО "Южное" выполнит взятые на себя обязательства и сдаст объект до конца текущего года.

Третьим вопросом в повестке дня был вопрос строительства тепличного комплекса на 11 га в муниципальном районе "Сосногорск" Республики Коми. Проект планируется реализовать в один этап к концу 2018 года. Предварительная его стоимость оценивается в 3,2 млрд. рублей.

А.Князев высказал просьбу о сохранении действующего уровня софинансирования при предоставлении государственной поддержки. На сегодняшний день Республике Коми необходимо предусмотреть субсидирование в размере 5 процентов от стоимости проекта. В случае увеличения доли участия регионального бюджета возникнут сложности в реализации проекта, поскольку для этого потребуется отменить половину направлений государственной поддержки Республики Коми. Это поставит под угрозу дальнейшее развитие агропромышленного комплекса региона.

В целях укрепления продовольственной безопасности региона и развития на территории Республики Коми высокотехнологичного сельскохозяйственного производства Минсельхоз России высказал намерение поддержать реализацию указанных проектов