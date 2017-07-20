В Коми в этом году будет создано не менее 350 новых рабочих мест для граждан с инвалидностью и их наставников

В Коми в текущем году будет создано не менее 350 новых рабочих мест для граждан с инвалидностью и их наставников

О соответствующих изменениях в Государственной программе Республики Коми "Содействие занятости населения" сообщили в региональном Министерстве труда, занятости и социальной защиты.

Поправки в республиканскую госпрограмму "Содействие занятости населения" приняты по поручению главы Республики Коми Сергея Гапликова для исполнения плана мероприятий по повышению уровня занятости людей с инвалидностью на 2017-2020 годы, подготовленного Минтрудом России.

По информации Минтруда РК, изменения в республиканкой государственной программе предусматривают оборудование рабочих мест для трудоустройства граждан с инвалидностью с созданием инфраструктуры доступности, организацию наставничества для молодых людей с инвалидностью 1 и 2 групп, возмещение работодателям затрат на заработную плату инвалидов.

"Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения инвалид молодого возраста – это человек с инвалидностью в возрасте 18-44 лет. Наставник - это работник организации, который назначен ответственным за то, что трудоустроенный в эту организацию гражданин с первой либо второй группой инвалидности получит необходимые профессиональные навыки, и будет способен эффективно применять эти навыки на практике", - пояснил начальник Управления занятости Минтруда Коми Александр Хохлов.

Он также отметил, что трудоустройству граждан с инвалидностью, в том числе 1 и 2 групп инвалидности будут способствовать дополнительные мероприятия в сфере занятости. На эти цели из республиканского бюджета выделено свыше 15 миллионов рублей.

Для сведения: оборудовать рабочие места для граждан с инвалидностью в Республике Коми служба занятости помогает работодателям с 2010 года. За это время было подготовлено 437 рабочих мест, на эти цели из федерального и республиканского бюджетов было направлено около 32 миллионов рублей.