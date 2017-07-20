В этом году по льготным условиям отдохнут более тысячи детей-сирот из Коми

20 июля 2017 года, 14:15 | Сыктывкар
Фото Ярославы Пархачёвой

В этом году по льготным условиям отдохнут более тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из Коми, сообщает Минобрнауки РК.

В этом году целевая квота путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, была выделена в количестве 1190 путевок. Это 50 % от общей численности детей этой категории, подлежащих оздоровлению и отдыху. Об этом рассказал заместитель министра образования, науки и молодежной политики республики Коми Максим Ганов.

По состоянию на 10 июля 2017 года оздоровлением и отдыхом в стационарных оздоровительных организациях, расположенных как на территории республики, так и за ее пределами охвачено 265 детей данной категории (22 % от выделенной квоты).

Охват отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации ежегодно составляет не менее 30 % от общего количества оздоровленных детей.

*** Согласно установленному механизму в Республике Коми осуществляется следующая оплата стоимости путевок и проезда в организации отдыха детей и их оздоровления:

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных организациях Республики Коми или обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях, – полная оплата стоимости путевок и проезда;

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – полная оплата стоимости путевок и 90 % стоимости проезда;

- для одаренных детей (победителей и призеров республиканских, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, соревнований) – полная оплата стоимости путевок без учета проезда;

- для остальных категорий детей – оплата стоимости путевок в размере 100% установленной средней стоимости затрат (в 2017 году составляет 937 рублей в день на одного человека).

Комиинформ
  Ключевые слова: сироты, отдых, лето, дети
  Рубрика: Общество
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