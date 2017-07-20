В Троицко-Печорском районе полным ходом идет подготовка к "Сену"

20 июля 2017 года, 12:47 | Троицко-Печорский
Фото арт-фестиваля "Сено"

22 июля в деревне Гришестав Троицко-Печорского района в третий раз пройдет арт-фестиваль "Сено". Площадка соберет более 200 творческих людей, дизайнеров, архитекторов, художников, музыкантов, которые представят свое мастерство зрителям и судьям конкурсной программы.

Мастера представят на конкурс восемь арт-объектов. Все должно быть сделано из дерева и сена. Сейчас они как раз готовят свои работы. В этом им помогают волонтеры. Более активное участие они принимают в возведении сцены, которую саму по себе можно считать арт-объектом. На ней будут выступать различные музыкальные коллективы.

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22 июля пройдет еще один конкурс - "Виртуозы пилы". Выпиливание скульптур из дерева производится в "живую" перед зрителями во время фестиваля.

Рядовые гости будут вовлечены в творчество. На всевозможных мастер-классах им дадут возможность сотворить невероятные арт-объекты из ароматного сена и древесины.

Всего в рамках фестиваля будет работать более 30 площадок. Кроме выступления артистов и участия в различных мастер-класса,х у гостей будет возможность принять участие в конкурсе косарей "Деревенское троеборье", оценить конкурс караваев.

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Организаторы всегда позиционировали свой фестиваль как экологичный. И в Год экологии в России заботятся об этом в еще большей степени.

"Местные жители помогают участникам фестиваля. Будут кормить, принимать у себя дома на ночлег. Вообще, жизнь в деревню возвращается, ремонтируют заборы, обустраивают летние веранды. Вся деревня с нетерпением ждет арт-фестиваль", - рассказала "Комиинформу" заведующая отделом районного организационно-методического центра Ольга Волкова.

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В прошлом году деревню Гришестав посетили около 4 тысяч гостей. В эту субботу организаторы ждут еще большего наплыва зрителей.

Илья Баканов
  Ключевые слова: этно, Эко-Коми, фестиваль, мастера, год экологии
  Рубрика: Культура
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