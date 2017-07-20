Главврач станции переливания крови Коми "переливал" средства себе в карман

20 июля 2017 года, 11:45 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Главный врач республиканской станции переливания крови осужден за присвоение бюджетных средств.

На протяжении нескольких лет он получал доплаты за совмещение работы по двум должностям, однако эти работы не выполнял и не мог выполнять ввиду отсутствия соответствующей профессиональной подготовки.

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении главного врача Республиканской станции переливания крови. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Государственное обвинение в суде поддержано представителем прокуратуры г. Сыктывкара.

Судом установлено, что на протяжении нескольких лет главврач Республиканской станции переливания крови подготовил и подписал приказы о выполнении им в порядке совмещения работы по должности врача-лаборанта отделения производства препаратов крови и врача-лаборанта диагностической лаборатории на СПИД для получения дополнительных выплат к зарплате. При этом указанные должности он занимать не мог, поскольку не имел соответствующей профессиональной подготовки и сертификатов, и фактически работы не выполнял. В результате неправомерных действий главврач получил денежные средства на сумму свыше 550 тыс. рублей.

Суд учел полное признание главврачом вины, добровольное возмещение вреда, причиненного преступлением, и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Помимо этого, он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: кровь
  Рубрика: Право
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