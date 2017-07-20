Главврач станции переливания крови Коми "переливал" средства себе в карман

Главный врач республиканской станции переливания крови осужден за присвоение бюджетных средств.

На протяжении нескольких лет он получал доплаты за совмещение работы по двум должностям, однако эти работы не выполнял и не мог выполнять ввиду отсутствия соответствующей профессиональной подготовки.

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении главного врача Республиканской станции переливания крови. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Государственное обвинение в суде поддержано представителем прокуратуры г. Сыктывкара.

Судом установлено, что на протяжении нескольких лет главврач Республиканской станции переливания крови подготовил и подписал приказы о выполнении им в порядке совмещения работы по должности врача-лаборанта отделения производства препаратов крови и врача-лаборанта диагностической лаборатории на СПИД для получения дополнительных выплат к зарплате. При этом указанные должности он занимать не мог, поскольку не имел соответствующей профессиональной подготовки и сертификатов, и фактически работы не выполнял. В результате неправомерных действий главврач получил денежные средства на сумму свыше 550 тыс. рублей.

Суд учел полное признание главврачом вины, добровольное возмещение вреда, причиненного преступлением, и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Помимо этого, он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.