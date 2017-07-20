В Сыктывкаре меняется схема движения автобусов на маршрутах №№ 38,12 и 17

20 июля 2017 года, 11:32 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

В Сыктывкаре меняется схема движения автобусов на маршрутах №№ 38,12 и 17.

В связи с проведением ремонтных работа на теплосетях и ограничением движения транспорта по всей ширине проезжей части по ул. Красных Партизан, в районе д. 70, с 14:00 часов 20 июля по 23 июля 2017 года движение на маршрутах будет осуществляться по следующим схемам:

- № 38 – ул. Орджоникидзеул. Карла Марксаул.ЧкаловаОктябрьский проспект – далее по маршруту ;

- № 12,17 – ул. ОрджоникидзеОктябрьский проспект – далее по маршруту;

в обратном направлении - Октябрьский проспектул. Орджоникидзе –далее по маршруту.

Комиинформ
  Ключевые слова: автобусы
  Рубрика: Общество
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