В Сыктывкаре меняется схема движения автобусов на маршрутах №№ 38,12 и 17.

В связи с проведением ремонтных работа на теплосетях и ограничением движения транспорта по всей ширине проезжей части по ул. Красных Партизан, в районе д. 70, с 14:00 часов 20 июля по 23 июля 2017 года движение на маршрутах будет осуществляться по следующим схемам:

- № 38 – ул. Орджоникидзе – ул. Карла Маркса– ул.Чкалова – Октябрьский проспект – далее по маршруту ;

- № 12,17 – ул. Орджоникидзе – Октябрьский проспект – далее по маршруту;

в обратном направлении - Октябрьский проспект– ул. Орджоникидзе –далее по маршруту.