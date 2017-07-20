Мэрия Сыктывкара исправила ошибку 38-летней давности

Общественная жилищная комиссия администрации столицы Коми совместно с руководством муниципалитета выявили и исправили ошибку, допущенную местными депутатами 38 лет назад, едва не лишившую сыктывкарца права на продление договора проживания в муниципальном жилфонде.

Как сообщила "Комиинформу" член жилищной комиссии мэрии Дарья Шучалина, возглавляющая центр "ЖКХ Контроль" в Коми, в апреле текущего года в мэрию поступил пакет документов от одного из горожан для продления договора соцнайма, по которому он почти полвека проживает в квартире, являющейся муниципальной собственностью.

"Когда многоквартирный дом был построен, улица, на которой он возведен, носила название Поселковая. В 1970-х в рамках очередной волны переименования улиц горсовет принял решение о том, что улица превратится в Пригородную. Было принято постановление, однако в нем оказалась прописана только смена названия улицы, без перечисления расположенных на ней домов", - рассказала собеседница агентства.

Ранее упомянутый жилец только в этом году взялся за переоформление документов. Члены жилищной комиссии оказались в курьезной ситуации: всем известно, что объект недвижимости никуда не делся. Но на бумаге подтверждение того, что "вот эта улица, вот этот дом", отсутствует.

Архивы за 1970 годы администрацией округа давно переданы в архив. Однако и там ни оригинала, ни копии постановления найти не удалось. Для подтверждения легитимности правового положения жильцу было рекомендовано обратиться в суд. В ходе процесса был произведен опрос старожилов, проживающих на данной улице. Они дали показания о том, что замена названия, действительно, была произведена (ориентировочной датой обозначен 1979 год), а дом истца – тот же, что и был построен, когда Пригородная являлась Поселковой.

"С такой ситуацией мы столкнулись впервые. Благодаря администрации муниципалитета во главе с Валерием Козловым и сотрудникам городского жилищного центра точку в этом деле поставить, наконец-то, удалось. Главное – вопрос решен в пользу гражданина. На сегодняшнем заседании комиссии мы удовлетворили его заявление, продлив договор соцнайма", - резюмировала Дарья Шучалина.