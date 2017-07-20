С января 2019 года дачники и садоводы начнут жить по новому закону

Госдума одобрила во втором (основном) чтении новый законопроект о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве. Принятый в первом чтении Госдумой весной этого года документ наделал много шума. Но так как закон касается более 60 миллионов российских дачников, которые входят в 78 тысяч некоммерческих объединений, ко второму чтению, как рассказал "Российской газете" депутат Госдумы, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук, было подготовлено свыше 350 поправок, в том числе и со стороны правительства РФ.

"Закон действительно народный. В августе 2016 года на встрече с садоводами Курской области премьер-министр Дмитрий Медведев назвал его "конституцией", по которой садоводы будут жить в ближайшие десятилетия, - подчеркивает Валенчук. - Отмечу, что вступление в силу нового закона намечено на 1 января 2019 года. Поэтому у российских садоводов будет время адаптироваться и в спокойном режиме перейти на "новые рельсы".

При этом в отношении реорганизационных процедур установлен отдельный переходный период - 5 лет с даты вступления законопроекта в силу - до 1 января 2024 года. Очень важный момент - это определение границ садоводческого товарищества, где установлен принцип: одна территория - одно товарищество.

Сейчас на одной территории может действовать несколько юрлиц - некоммерческих товариществ, и каждое, как говорится, норовит перетянуть одеяло на себя. При этом территория общего пользования и общая инфраструктура одна. Сложности возникают при решении проблем со светом или водой, поскольку трансформаторная будка принадлежит одному юрлицу, а пожарный водоем - другому.

Не менее важный вопрос связан с оплатой, которую должны производить садоводы, которые не хотят вступать в садоводческое товарищество. По действующему закону платеж за пользование объектами инфраструктуры для садовода, ведущего хозяйство в индивидуальном порядке, не может быть больше, чем для члена товарищества. Но индивидуалы считают, что должны платить гораздо меньше - только за пользование различными ресурсами - водой, светом, газом (если он подведен), оплачивать охрану и вывоз мусора. А вот на зарплату председателю и членам правления индивидуалы скидываться не хотят. Теперь придется. Платежи, которые обычно делаются раз в год, будут одинаковыми и у членов садоводческого товарищества, и у индивидуальных садоводов-огородников.

Правда, и права индивидуалов расширяются. Теперь они могут участвовать в общих собраниях членов садоводческих объединений и голосовать по всем вопросам, связанным с периодичностью и величиной взносов. Но вот в выборах председателя и членов правления индивидуалы участия принимать не будут.

Кстати, как поясняет "Российской газете" председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, поправками установлена предельная численность членов правления - не менее трех человек, но и не более 5 процентов от числа членов товарищества. По словам Чаплина, когда штат правления слишком большой, он, как правило, трудноуправляемый. Заседание правления может быть легитимным, только когда присутствует 50 процентов членов правления. А если в нем 10 или 15 человек, собрать их очень сложно. К тому же чем больше управленцев, тем выше членские взносы на них.

С принятием нового закона, как поясняет Олег Валенчук, уйдет в прошлое такое понятие, как дачное товарищество. Нет, конечно, никто не запретит людям именовать себя дачниками, но с юридической точки зрения название "дачное товарищество" упраздняется. Останутся только садоводческие и огороднические товарищества. Разница между ними существенная. В садоводческих можно строить жилые дома, предназначенные для постоянного проживания, а вот огороднические предназначены только для выращивания овощей и фруктов. И возвести там можно будет лишь временные хозяйственные постройки.

Строить на садовых участках жилые дома можно и сейчас, только вот прописаться в них - это целая проблема. Лишь по решению суда, который должен признать дом капитальным, пригодным для постоянного проживания. С принятием нового закона прописка на шести садоводческих сотках будет само собой разумеющимся делом.

Кстати, по предложению подмосковных садоводов, как поясняет Никита Чаплин, будет упрощена процедура перевода садового (то есть некапитального дома) в жилой и обратно. Для этого правительство РФ должно будет разработать специальный подзаконный акт.

А из важных предложений, которые правительство подготовило ко второму чтению, - это упрощение процедуры индивидуального водоснабжения шести соток. Централизованный водопровод - дело крайне затратное, поэтому дачники предпочитают бурить на своих участках скважины. Однако пробурить скважину по всем правилам тоже не так-то легко: нужно собрать массу бумажек и провести множество экспертиз. Ну или скинуться на специально обученных людей. Как говорят эксперты, для того чтобы обеспечить скважинами одно среднее по размерам СНТ, надо не менее полумиллиона рублей. Теперь же скважину для целей хозяйственно-бытового водоснабжения товариществ предлагается бурить без проведения геологического изучения недр участка, проведения госэкспертизы запасов полезных ископаемых, использования прочей геологической и экологической информации. Не нужно будет согласовывать технические проекты и иную документацию на выполнение работ, связанных с разработкой недр.