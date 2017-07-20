На улице Морозова в Сыктывкаре под колеса авто попал ребенок из Архангельской области

20 июля 2017 года, 9:40 | Сыктывкар
Фото ГИБДД

Вчера в столице Коми в ДТП попал ребенок из Архангельской области. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции Сыктывкара. Дорожный инцидент зафиксирован около 14-ти часов.

Как уточнили в ГИБДД, водитель 1967-го года рождения, управляя личным автомобилем "Пежо", двигался по улице Морозова со стороны Димитрова в направлении Станционной.

Напротив дома №113 по Морозова он сбил десятилетнего мальчика, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

У пострадавшего ушиб колена. Госпитализация ему не потребовалась. В момент аварии ребенок находился без сопровождения взрослых.

Водитель "Пежо" получил права в 1998-м году. В течение 2017-го один раз привлекался к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходу.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

19:08 19.07.2017
В Сыктывкаре ограничат движение автотранспорта по улице Красных Партизан
16:42 19.07.2017
Росгвардия Коми ищет хозяина лошади, плутавшей по улице Кирова
10:17 19.07.2017
На улице Мира в Ухте начинающий водитель "Киа" сбила пожилого мужчину


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Татьяна. Помогу в уходе за тяжелобольными людьми. Не хватает общения. (Удорский район)
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus