На улице Морозова в Сыктывкаре под колеса авто попал ребенок из Архангельской области

Вчера в столице Коми в ДТП попал ребенок из Архангельской области. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции Сыктывкара. Дорожный инцидент зафиксирован около 14-ти часов.

Как уточнили в ГИБДД, водитель 1967-го года рождения, управляя личным автомобилем "Пежо", двигался по улице Морозова со стороны Димитрова в направлении Станционной.

Напротив дома №113 по Морозова он сбил десятилетнего мальчика, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

У пострадавшего ушиб колена. Госпитализация ему не потребовалась. В момент аварии ребенок находился без сопровождения взрослых.

Водитель "Пежо" получил права в 1998-м году. В течение 2017-го один раз привлекался к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходу.