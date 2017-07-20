В Сыктывкарском горсуде началось оглашение приговора Марине Истиховской

20 июля 2017 года, 14:02 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

В Сыктывкарском горсуде началось оглашение приговора Марине Истиховской, передает корреспондент "Комиинформа".

Бывший ректор СГУ имени П.Сорокина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Коми.

Органом предварительного расследования было установлено, что в июне 2014 года ректор университета М.Истиховская заключила с ООО "ТП "Бумажник" договор оказания услуг общественного питания студентам и работникам СГУ, а также сторонним лицам. В соответствии с его условиями предприятию переданы в безвозмездное пользование помещения площадью 967 квадратных метров, за использование которых оно возмещало университету стоимость коммунальных услуг в размере 290 тыс. рублей в месяц. При этом в действительности ООО "ТП "Бумажник" получил в пользование свыше 3 тысяч квадратных метров, на которых осуществлял коммерческую деятельность. Мнимой сделкой передачи в безвозмездное пользование была прикрыта фактическая сдача в аренду помещений, относящихся к федеральной собственности.

В отношении указанной категории имущества применяется особый порядок сдачи в аренду – исключительно с согласия собственника, в данном случае Министерства образования и науки Российской Федерации. Стоимость аренды объектов, находящихся в собственности Российской Федерации, определяется путем проведения оценки в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности".

В результате вузу причинен ущерб на сумму свыше 30 млн рублей.

Помимо этого, в 2015-м году М.Истиховская, будучи кандидатом в депутаты Государственного Совета Коми, вопреки требованиям Жилищного кодекса РФ предоставила две служебные квартиры вуза для бесплатного проживания лицу, который оказывал ей консультационные услуги в выборный период. Ущерб университету составил 113 тыс. рублей.

Также нарушены жилищные права работников образовательного учреждения, которые имели право на предоставление служебного жилья.Вину в инкриминируемых деяниях бывший ректор вуза не признала.

Прокурор просил для М.Истиховской четыре года колонии.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: суд, образование, наука, Истихоская
  Рубрика: Право
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