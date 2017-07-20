В Усть-Вымском районе пройдут антитеррористические учения

Сегодня, 20 июля 2017, на территории Усть-Вымского района и в частности в Микуне пройдут антитеррористические учения.

Оперативный штаб Республики Коми будут проведет их на объектах с массовым пребыванием людей.

Граждан просят соблюдать спокойствие. О завершении учений будет сообщено дополнительно.