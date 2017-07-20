Под Сыктывкаром по пути с вызова в песке "застрял" автомобиль скорой помощи

Сегодня ночью Сыктывкарскому аварийно-спасательному отряду пришлось "вытаскивать" автомобиль скорой помощи, который не смог самостоятельно выбраться с территории переправы Алёшино.

Об этом "Комиинформу" сообщили в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.

Вызов от бригады медиков, возвращавшихся в город, поступил около 23-х часов 19 июля.

Спасателям они сообщили, что спецтранспорт попал в песчаную колею. Специалисты спасотряда прибыли на место и помогли выбраться автомобилю с помощью лебедок.

Техногенная аварийно-спасательная операция длилась два часа.