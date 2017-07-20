Под Сыктывкаром по пути с вызова в песке "застрял" автомобиль скорой помощи
20 июля 2017 года, 7:42 | Сыктывкар
Сегодня ночью Сыктывкарскому аварийно-спасательному отряду пришлось "вытаскивать" автомобиль скорой помощи, который не смог самостоятельно выбраться с территории переправы Алёшино.
Об этом "Комиинформу" сообщили в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.
Вызов от бригады медиков, возвращавшихся в город, поступил около 23-х часов 19 июля.
Спасателям они сообщили, что спецтранспорт попал в песчаную колею. Специалисты спасотряда прибыли на место и помогли выбраться автомобилю с помощью лебедок.
Техногенная аварийно-спасательная операция длилась два часа.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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