Под Сыктывкаром по пути с вызова в песке "застрял" автомобиль скорой помощи

20 июля 2017 года, 7:42 | Сыктывкар
Фото Ярославы Пархачёвой

Сегодня ночью Сыктывкарскому аварийно-спасательному отряду пришлось "вытаскивать" автомобиль скорой помощи, который не смог самостоятельно выбраться с территории переправы Алёшино.

Об этом "Комиинформу" сообщили в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.

Вызов от бригады медиков, возвращавшихся в город, поступил около 23-х часов 19 июля.

Спасателям они сообщили, что спецтранспорт попал в песчаную колею. Специалисты спасотряда прибыли на место и помогли выбраться автомобилю с помощью лебедок.

Техногенная аварийно-спасательная операция длилась два часа.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: Сыктывкар, спасатели, скорая помощь, река, пляж, медицина
  Рубрика: Происшествия
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