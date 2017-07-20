Генпрокуратура требует от Минстроя ускорить расселение ветхого жилья

Генеральная прокуратура РФ провела проверку работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства в области переселения россиян из ветхого и аварийного жилья, по результатам которой было внесено представление об устранении нарушений законодательства, пишут "Известия".

"Министерству рекомендовано принять меры для устранения выявленных нарушений, повысить качество мониторинга ситуации, а также обеспечить надлежащий контроль за соблюдением условий получения и использования субсидий для переселения граждан из непригодных для проживания жилых помещений", — рассказал "Известиям" начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

По словам представителя Генпрокуратуры, за последние три года программа переселения граждан в регионах была выполнена только на 75%, при том, что региональный бюджет на эти цели повсеместно был освоен практически полностью.