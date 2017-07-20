Приставы спишут почти 1 трлн рублей безнадежных долгов россиян

Приставы могут списать порядка 1 трлн рублей долгов граждан РФ перед банками из-за невозможности взыскания, сообщают "Известия" со ссылкой на данные, предоставленные Федеральной службой судебных приставов (ФССП).

Уточняется, что ежегодно объем кредитной задолженности, невозможной к взысканию после решения суда растет. В этом году приставам удастся взыскать примерно половину переданных им после решения суда долгов. Как правило, банки подают в суды на заемщиков, когда взыскание собственными силами или через коллекторов признано невозможным и нецелесообразным.

По словам собеседника "Известий", близкого к ФССП, до конца текущего года из дел, полученных за первые пять месяцев, планируется закрыть без достижения результата 49%, что по факту составляет 1 трлн рублей, пишут "Известия".