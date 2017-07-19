Заплутавшая в Сыктывкаре лошадь воссоединилась с хозяйкой

19 июля 2017 года, 22:38 | Сыктывкар
Фото Ярославы Пархачевой

Лошадь по кличке Звезда вернулась к хозяйке. Сегодня вечером за потеряшкой приехала хозяйка из Нижнего Чова. При этом за один вечер на лошадь претендовали две женщины. Чуть ранее, прочитав новость на "Комиинформе", за животным приехала конезаводчица из села Зеленец Сыктывдинского района. Год назад у нее пропала лошадь, и женщина предположила, что потеряшка может оказаться ее. Однако женщину ждало разочарование.

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Ближе к 22.00 к найденному животному приехала Виктория Карманова. В ожидании хозяйки сотрудники Росгвардии региона в течение нескольких часов поили лошадь водой и подкармливали хлебом. Однако напуганное животное принимало угощение неохотно: пережив стресс, оно лягалось и даже вставало на дыбы. Успокоилась лошадь только увидев хозяйку, которая приехала за ней с ее любимым лакомством - пакетом персиков.

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Виктория Карманова, с трудом сдерживая радость от встречи с Звездой - именно так зовут ее пятилетнюю питомицу - рассказала свою версию случившегося.

По ее словам, Звезда сегодня пасла телят у дяди на лугах у реки в Заречье. Виктория предполагает, что начавшаяся гроза напугала четвероногую помощницу и та кинулась вплавь через реку. Переплыв Сысолу, Звезда оказалась в исторической части города и, сама того не подозревая, создала помехи городскому транспорту и подвергла себя опасности ежеминутно стать участницей ДТП. На перекрестке Куратова-Кирова ее и обнаружили гвардейцы.

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Теперь Звезде и Виктории Кармановой предстоит долгий путь домой - в Нижний Чов. Звезда все еще не оправилась от стресса, поэтому хозяйка решила попеременно то вести ее, то ехать верхом.

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Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: лошадь, животные, Росгвардия, Сыктывкар
  Рубрика: Происшествия
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