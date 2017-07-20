В Эжве прошли гонки на "газонокосилках"

В семейный праздник превратился вчерашний вечер в Эжвинском районе Сыктывкара. В парке на улице Менделеева, где не так давно расположился новый картодром, стартовали "Гонки на газонокосилках". Соревнованиям не помешал даже внезапный дождь, поредело лишь число зрителей.

Шуточные состязания прошли по инициативе столичного мотоклуба и, как сообщают организаторы мероприятия, станут не последними в этом сезоне. Автомногоборье запланировано на картодроме в день Эжвы, 12 августа.

"Принять участие в любительском заезде и потягаться в умении управлять картингом могли все желающие вне зависимости от возраста и уровня подготовки участника, - отметил один из организаторов Даниил Михайлов. - Пары участников определялись исходя из приблизительного веса соперников".

Каждому из соревнующихся предлагалось преодолеть три гоночных круга, последний из которых - контрольный, на время. Всего участников-победителей ожидали три призовых места, а также четыре дополнительных номинации: "самому шустрому" картингисту, "самому безбашенному", "самому улетному" и самому юному. Помимо памятных кубков, победители получили грамоты от байк-клуба и подарочные сертификаты.

Аренда карта для соревновательного заезда оценена организаторами в символические 100 рублей на развитие эжвинской школы картинга.