В Сыктывкаре и Вуктыле новые компании получили лицензии на право управления жилфондом

20 июля 2017 года, 8:41 | Сыктывкар, Вуктыл
Фото из архива "Комиинформа"

Рынок управляющих компаний в Коми пополнился двумя организациями - по одной в Сыктывкаре и Вуктыле, - получивших лицензии на право ведения соответствующей предпринимательской деятельности.

Об этом "Комиинформу" сообщила член Лицензионной комиссии Республики Коми Дарья Шучалина, возглавляющая региональный центр "ЖКХ Контроль". По ее словам, члены комиссии, действующей при Службе Коми стройжилтехнадзора, проголосовали единогласно за выдачу лицензий компаниям, поскольку законных оснований для отказа не имелось (их руководители ранее успешно прошли квалификационный экзамен и сдали полный пакет документов в соответствии с требованиями, предусмотренными федеральным законодательством).

"Речь идет о двух компаниях – ООО "УК РЭП" (Сыктывкар) и ООО "Вуктылжилинвест24" (Вуктыл). У учредителя компании из столицы Коми опыт управления домами есть. Причем положительный: в рамках компании со схожим названием ее владелец достаточно качественно обслуживает дома, причем относящиеся к старому ветхому жилфонду Сыктывкара. Что касается второй – вуктыльской – она также учреждена предпринимателем, уже имеющим компанию со схожим названием", - отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что обе компании получили так называемые "нулевые" лицензии – без домов, поскольку являются впервые созданными.

Таким образом, на сегодня на территории Республики Коми насчитывается 210 лицензиатов – юрлиц в статусе управляющих компаний, имеющих лицензии на право управления многоквартирным жилфондом.

Людмила Наумова
  Ключевые слова: лицензия, ЖКХ
  Рубрика: Общество
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