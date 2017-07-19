Банковский сектор не может быть в стороне от развития экономики Коми

19 июля 2017 года, 20:30 | Сыктывкар

Банковский сектор не может быть в стороне от развития экономики республики. Такое мнение высказали участники прошедшего заседания Совета банков Коми при региональном правительстве.

Обсуждение ситуации на кредитном рынке республики стало продолжением темы июньского заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству, на котором глава Коми Сергей Гапликов призвал специалистов банковской сферы активизироваться и создать необходимые условия для развития реального сектора экономики.

На заседании было отмечено, что с начала этого года кредитные учреждения выдали предпринимателям кредитов на 5,25 млрд. рублей, что на 12% больше аналогичного периода 2016 года. При этом динамику кредитования, которая хоть и имеет положительное значение (наблюдается прирост), пока сложно назвать устойчивой. По итогам 2016 года объем предоставленных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса (МСП) по сравнению с 2015 годом вырос на 5%, а просроченная задолженность по кредитам субъектов МСП по итогам 2016 года снизилась на 22%.

"Анализируя данные, может показаться, что ситуация с кредитованием субъектов МСП не такая уж удручающая: вроде бы нет резкого падения объемов предоставляемых кредитов, наблюдается снижение просроченной задолженности. Тем не менее, этого недостаточно, необходим новый импульс, который даст толчок развитию малого и среднего предпринимательства", – высказал свое мнение первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Алексей Просужих.

Он также предложил несколько вариантов, которые, по мнению ведомства, помогут "растормошить" как субъектов МСП, так и банковское сообщество.

В частности, необходимо предоставлять субъектам МСП больше возможностей в реализации государственных и муниципальных контрактов в соответствии с федеральным законом №44. Одним из стимулов развития малого и среднего предпринимательства также могут стать закупки у крупных клиентов. Это будет возможно при кредитовании так называемыми "короткими" деньгами (овердрафт, возобновляемые и невозобновляемые кредитные линии на пополнение оборотных средств, тендерные кредиты для участия в закупках). Таким образом, со стороны банков сформируется некий кредит "доверия" для субъектов МСП, заключивших договора на выполнение работ, поставку товаров крупным компаниям.

Также в качестве одного из предложений по увеличению объемов кредитования МСП прозвучало применение альтернативных схем финансирования бизнеса, например, факторинговых и аккредитивных схем расчетов.

Участники заседания обсудили и возможность предоставления микрокредитов без залогового обеспечения. Как пояснили представители крупнейших кредитных организаций в регионе, такое уже практикуется, правда процент по таким кредитам будет выше.

Все озвученные предложения будут детально изучены участниками Совета банков в части их конкретного применения на практике с целью улучшения кредитной ситуации в республике.

Комиинформ
  Ключевые слова: банки, кредиты, малый бизнес
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:13 06.07.2017
Уполномоченный по правам предпринимателей в Коми: "Эффективной поддержкой предпринимательства станет снижение стоимости кредитов"
13:57 05.07.2017
В Усинске открылся магазин "Матö"
15:46 04.07.2017
В Сыктывдинском районе откроют частный детский сад


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

18 июля

В этот день в 1770 год русская армия под командованием Петра Александровича Румянцева одержала победу над турецкой армией при Ларге.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus