Банковский сектор не может быть в стороне от развития экономики Коми

Банковский сектор не может быть в стороне от развития экономики республики. Такое мнение высказали участники прошедшего заседания Совета банков Коми при региональном правительстве.

Обсуждение ситуации на кредитном рынке республики стало продолжением темы июньского заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству, на котором глава Коми Сергей Гапликов призвал специалистов банковской сферы активизироваться и создать необходимые условия для развития реального сектора экономики.

На заседании было отмечено, что с начала этого года кредитные учреждения выдали предпринимателям кредитов на 5,25 млрд. рублей, что на 12% больше аналогичного периода 2016 года. При этом динамику кредитования, которая хоть и имеет положительное значение (наблюдается прирост), пока сложно назвать устойчивой. По итогам 2016 года объем предоставленных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса (МСП) по сравнению с 2015 годом вырос на 5%, а просроченная задолженность по кредитам субъектов МСП по итогам 2016 года снизилась на 22%.

"Анализируя данные, может показаться, что ситуация с кредитованием субъектов МСП не такая уж удручающая: вроде бы нет резкого падения объемов предоставляемых кредитов, наблюдается снижение просроченной задолженности. Тем не менее, этого недостаточно, необходим новый импульс, который даст толчок развитию малого и среднего предпринимательства", – высказал свое мнение первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Алексей Просужих.

Он также предложил несколько вариантов, которые, по мнению ведомства, помогут "растормошить" как субъектов МСП, так и банковское сообщество.

В частности, необходимо предоставлять субъектам МСП больше возможностей в реализации государственных и муниципальных контрактов в соответствии с федеральным законом №44. Одним из стимулов развития малого и среднего предпринимательства также могут стать закупки у крупных клиентов. Это будет возможно при кредитовании так называемыми "короткими" деньгами (овердрафт, возобновляемые и невозобновляемые кредитные линии на пополнение оборотных средств, тендерные кредиты для участия в закупках). Таким образом, со стороны банков сформируется некий кредит "доверия" для субъектов МСП, заключивших договора на выполнение работ, поставку товаров крупным компаниям.

Также в качестве одного из предложений по увеличению объемов кредитования МСП прозвучало применение альтернативных схем финансирования бизнеса, например, факторинговых и аккредитивных схем расчетов.

Участники заседания обсудили и возможность предоставления микрокредитов без залогового обеспечения. Как пояснили представители крупнейших кредитных организаций в регионе, такое уже практикуется, правда процент по таким кредитам будет выше.

Все озвученные предложения будут детально изучены участниками Совета банков в части их конкретного применения на практике с целью улучшения кредитной ситуации в республике.