Мэрия Сыктывкара проведет комплексное обследование дома №15 по ул. Промышленная

Администрация столицы Коми запланировала комплексное комиссионное обследование дома №15 по ул. Промышленная, находящееся в статусе маневренного муниципального жилфонда. Об этом "Комиинформу" сообщила первый вице-мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.

Как ранее сообщал "Комиинформ", в начале июля профильные управления администрации муниципалитета по поручению мэра Валерия Козлова проанализировали состояние маневренного жилфонда. Помимо подготовки к наделению этим статусом здания общежития в поселке Максаковка, перешедшего в собственность округа с регионального баланса, анализу подвергнут дом №15 по ул. Промышленная, который на протяжении многих лет вследствие некачественной эксплуатации самими жильцами, проживающими там временно, а также управляющей компанией, пришел в неудовлетворительное состояние.

По итогам визуального осмотра объекта в начале июля, администрация выработала "дорожную карту" - план мероприятий по планомерному наведению порядка с этим жилфондом.

"Сегодня на совещании по этой теме мы определились с дальнейшими действиями. Задача – разобраться с долгами, накопленными за ЖКУ горожанами, которые согласились на временное проживание в этом доме ввиду отсутствия иной жилой недвижимости. Нам также предстоит выявить граждан, которые заселились незаконно и обеспечить освобождение ими нелегально занимаемых помещений", - отметила "Комиинформу" Наталья Хозяинова.

Кроме того, местные власти проверят качество деятельности управляющей компании (ООО "Жилвест") на предмет выполнения взятых на себя по обслуживанию дома в рамках соответствующего договора. По результатам комиссионного обследования будут выработаны меры, которые должны обеспечить наведение порядка в маневременном жилфонде