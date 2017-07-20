В Усинске высадили "цветы счастья"

В отделении реабилитации для лиц с ограниченными возможностями (центр "Берегиня") состоялась ежегодная экологическая акция "Цветы счастья"

Мероприятие, посвящённое Году экологии и Году добрых дел, поддержали сотрудники "РН – Северная нефть", дочернего общества НК "Роснефть". Нефтяники при подержке магазина "Цветы и декор" обеспечили участников акции саженцами петунии, бархатцев, анютиных глазок и других садовых цветов.

"Участие в экологических проектах всегда положительно сказывается на эмоциональном состоянии наших посетителей, - говорит заведующая отделения реабилитации Марина Хуснуллина, - тем более в таких, где дети и взрослые узнают нечто новое об окружающем мире, своими руками создают красоту, которой потом могут любоваться и гордиться. Ребята всегда с огромным удовольствием участвуют в таких мероприятиях, внимательно слушают, что им рассказывают сотрудники "РН – Северная нефть" о растениях, правилах высадки и ухода за цветами. Мы очень благодарны нашим друзьям за помощь и участие в экологических акциях, а также за чудесную рассаду".

На этот раз гидами юных посетителей в мир садового декора стали ведущий специалист отдела по региональной политике, взаимодействию со СМИ и общественностью "РН – Северная нефть" Анастасия Ершова, а также студенты Ухтинского государственного технического университета Ксения Маякова, Алина Филиппова и Дмитрий Майский, проходящие на предприятии производственную практику.

Анастасия и студенты рассказали ребятам, какие цветы украсят "деревенский дворик", созданный специалистами и посетителями "Берегини", а также экологами "РН – Северная нефть". Показала, на какую глубину следует погружать растения в землю, как поливать и укреплять рассаду, чтобы не повредить корневую систему. И работа закипела. Через некоторое время территория сквера превратилась в яркий цветник, радующий глаз сочными красками.

"Дочери очень понравилось высаживать в землю рассаду, - делится Оксана Полянина, мама шестилетней Даши. – Девочка с удовольствием выкапывала лунки, сажала растения, стараясь действовать аккуратно, чтобы не повредить корешки. Да ещё и меня контролировала – правильно ли всё делаю. Даша чувствовала себя настоящим садоводом! Дома тоже помогает мне ухаживать за цветами, поливает, рыхлит землю, наблюдает, как постепенно меняются растения, как появляются новые побеги, а старые листики осыпаются. Ребёнок познаёт мир. Спасибо организаторам, сотрудникам "РН – Северная нефть" и специалистам центра за подаренные эмоции и заряд позитива. Будем и впредь с удовольствием участвовать в таких мероприятиях".

"Ухаживая за растениями, ребята учатся бережнее относиться к природе, - считают Ксения и Дмитрий. - Мы - будущие экологи, обучаемся на втором курсе в УГТУ по целевому направлению как выпускники "Роснефть-класса". А в этом году проходим в "РН – Северная нефть" практику - очень полезный опыт! Сотрудники предприятия помогают нам глубже понять специфику работы, и мы уже убедились в верности своего выбора. Недавно выпускали мальков сига в Большую Макариху, теперь вот участвуем в акции "Цветы счастья", помогаем детям разбивать клумбы. Следующую практику хотим пройти тоже здесь, надеемся, будет она не менее познавательной и полезной".