В Сыктывкаре ограничат движение автотранспорта по улице Красных Партизан

19 июля 2017 года, 19:20 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

В Сыктывкаре будет ограничено движение автотранспорта по улице Красных Партизан.

В связи с производством ремонтных работ на тепловых сетях с 14:00 20 июля по 23 июля будет ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части по улице Красных Партизан, в районе дома № 70.

Комиинформ
  Ключевые слова: дороги, ремонт
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:42 19.07.2017
Росгвардия Коми ищет хозяина лошади, плутавшей по улице Кирова
10:17 19.07.2017
На улице Мира в Ухте начинающий водитель "Киа" сбила пожилого мужчину
09:42 19.07.2017
На трассе Сыктывкар - Ухта "Форд" врезался в "КамАЗ"


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

18 июля

В этот день в 1770 год русская армия под командованием Петра Александровича Румянцева одержала победу над турецкой армией при Ларге.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus