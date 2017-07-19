В Сыктывкаре ограничат движение автотранспорта по улице Красных Партизан
19 июля 2017 года, 19:20 | Сыктывкар
В Сыктывкаре будет ограничено движение автотранспорта по улице Красных Партизан.
В связи с производством ремонтных работ на тепловых сетях с 14:00 20 июля по 23 июля будет ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части по улице Красных Партизан, в районе дома № 70.
Комиинформ
Рубрика: Общество
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