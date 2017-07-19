Сергей Гапликов: "Все обязательства, взятые муниципалитетами по реализации программы газификации, должны быть выполнены"

19 июля 2017 года, 18:50 |
Фото Антона Пархачева

Все обязательства, взятые муниципалитетами по реализации программы газификации, должны быть выполнены.

Такую задачу поставил глава Республики Коми в ходе рабочего совещания с руководителями администраций Троицко-Печорского, Усть-Вымского и Княжпогостского районов. В течение месяца муниципалитеты должны представить главе региона детальный план-график по выполнению своих обязательств в рамках программы газификации.

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Как доложил руководитель администрации Троицко-Печорского района Илья Сидорин, в план синхронизации работ по газификации муниципалитета были включены 608 домовладений и три котельных. Все котельные на газ уже переведены, подана заявка на получение технических условий перехода на газ четвёртой котельной. В настоящее время в районе газифицировано 97 жилых помещений муниципального жилого фонда, заключены договоры с АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" о подключении в июле 16 квартир. Следующий этап запланирован на сентябрь, когда будут газифицированы ещё около 60 квартир. Третью очередь потребителей предполагается газифицировать в октябре.

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Сергей Гапликов рекомендовал руководству района активнее работать с населением: проводить консультационные встречи, информировать о существующих мерах господдержки. Глава региона подчеркнул, что все обязательства, взятые муниципалитетами и закреплённые в планах синхронизации работ по газификации, должны быть выполнены.

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"Пока мы не решим эти вопросы, мы не сможем приступить к следующим этапам реализации наших договорённостей с Газпромом. Константин Григорьевич [Лазарев, заместитель председателя Правительства Республики Коми – прим.], я очень прошу вас, газификация оставшихся квартир в 2018 году должна быть завершена. Поставьте соответствующее время, график и назначьте ответственных лиц. Лариса Владимировна [Максимова, первый заместитель Правительства Республики Коми – прим.], а вы по этой части смотрите по всем обязательствам, выполнение которых район должен обеспечить, в том числе и финансовых. Если где-то возникают какие-то проблемы, я прошу решить этот вопрос таким образом, чтобы у граждан, которые с 2005 года ждут газ в своих квартирах, была стопроцентная уверенность, что эти обязательства будут выполнены", - поручил Глава республики.

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В Усть-Вымском районе в программу газификации включены деревня Вогваздино, посёлки Студенец, Чёрный Яр и Илья-шор. В настоящее время выполнено чуть более 75%: из 375 квартир газифицированы 282.

"По Студенцу мы в прошлом году перешли на две модульные газовые котельные вместо трёх угольных. Это хорошее подспорье. Ну и кроме того, в этом году по программе переселения (граждан из аварийного жилья) мы сдаём 12-квартирный дом, в котором установлены газовые плиты и газовые котлы для отопления помещений", - сообщил Василий Лютоев.

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В Княжпогостском районе полностью газифицированы посёлки Тракт и Ракпас. В селе Серёгово из 309 объектов к приёму газа подготовлены 64.

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Сергей Гапликов подчеркнул, что газ должен дойти до всех потребителей, включённых в соответствующие планы. В течение месяца руководители районных администраций должны представить главе Республики Коми графики выполнения своих обязательств в рамках реализации программы газификации.

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Комиинформ
  Ключевые слова: газификация
  Рубрика: Экономика
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