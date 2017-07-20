Кадеты из Койгородка получили квадрокоптеры как самая патриотичная молодежь

В Министерстве образования и науки России подвели итоги творческого конкурса Молодая Россия - это я". По условиям, участникам нужно было написать на своей странице в социальной сети три слова или фразу, характеризующие молодость в их понимании, добавить свое фото, которое лучше всего иллюстрировало бы эти слова и тему конкурса. К записи следовало прикрепить хэштег #МолодаяРоссияЭтоЯ и присоединиться к сообществу Минобрнауки России ВКонтакте.

Среди десяти победителей конкурса оказались учащиеся 6-го кадетского класса средней общеобразовательной школы села Койгородок. Они опубликовали свою фотографию в форме с подписью: "Быть настоящим патриотом своей страны, гордиться её историей и людьми, верить в светлое будущее независимо от того, сколько тебе лет!"

В качестве приза школьники Койгородка получили FPV-квадрокоптеры от Минобрнауки России.

"Думаю, будем снимать акции с высоты и дальше принимать участие в различных акциях. Эта победа нас воодушевила на новые достижения и идеи", - сообщила координатор Российского движения школьников в Койгородском районе Екатерина Тюлькина.