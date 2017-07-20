Юные барды из Выльгорта спели "Александру" с Сергеем Никитиным

20 июля 2017 года, 11:54 | Сыктывдинский
Фото предоставлено Е.Федоровой

Клуб любителей авторской песни из Выльгорта "Струны сердца" занял первое место на проходившем в поселке Кизема Архангельской области всероссийском фестивале "Киземские струны". В номинации "Песни Юрия Визбора" самодеятельные музыканты опередили несколько десятков участников со всей России. Кроме того, учащаяся школы №1 Сыктывдинского района Полина Матвеева стала второй среди солистов.

Коллектив уже второй раз побывал на этом фестивале. В 2014 году они стали вторыми. В этот раз юные любители авторской песни Алина Харламова, Полина Матвеева, Анна Лесникова, Анастасия Сарачлиева, Александр Беликов и Ольга Алиева стали первыми.

Руководитель КЛАП Елена Федорова на всероссийском фестивале завоевала первое место в номинации "Песни о малой Родине".

"Я специально выбрала другую номинацию, чтобы не составлять конкуренцию своим ученикам", - призналась корреспонденту "Комиинформа" Е.Федорова.

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Она отметила, что детям очень понравился мастер-класс директора Московской школы авторской песни Александра Евстегнеева. Но самое яркое событие произошло во время гала-концерта после торжественного награждения, участвовал в котором один из самых известных бардов страны Сергей Никитин.

"Сергей Яковлевич пригласил КЛАП "Струны сердца" спеть вместе с ним песню "Александра" из кинофильма "Москва слезам не верит" и подарил свои книгу и диск с автографом. Наше выступление снимало телевидение Архангельска, а затем мы давали интервью на радио "Поморье". Дети были просто счастливы петь на одной сцене с легендой и классиком авторской песни", - поделилась впечатлениями руководитель клуба.

Организаторы фестиваля подарили победителям огромный том "Русская иконопись". Музыканты посчитали, что такая книга должна находиться в музее истории и культуры Сыктывдинского района и по возвращению домой передали его музею.

Илья Баканов
  Ключевые слова: фестиваль, Победа, музыка, барды
  Рубрика: Культура
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