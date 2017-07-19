Роженицы Перинатального центра в Сыктывкаре страдают без горячей воды
Роженицы Перинатального центра в Сыктывкаре страдают без горячей воды. Об этом "Комиинформу" сообщила одна из молодых мам, находящаяся сейчас в отделении медучреждения.
Ситуацию "Комиинформу" пояснили в Минздраве региона.
Горячее водоснабжение действительно отключили в одном из корпусов Коми республиканского перинатального центра 17 июля. Сделала это ресурсоснабжающая компания, поскольку проводит плановый ремонт.
Уведомление о работах и самом отключении направлялось руководству учреждения в день отключения (по действующему законодательству уведомление должно быть направлено за 10 дней). В ресурсоснабжающую компанию также отправлено письмо с претензией.
Как сообщают в региональном Минздраве, сейчас в Центре горячую воду для санитарно-гигиенических нужд пациенток и детей доставляет сам персонал из пищеблока, где вода есть.
По информации, переданной ресурсоснабжающей компанией, горячее водоснабжение будет восстановлено 20 июля.
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